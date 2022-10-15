"Galatasaray taraftarı merak etmesin, daha ligin 10. haftası. 6 deplasman oynadık. Bunun ikinci devreye de dönüşü olacak. Şampiyonluk yolunda aldığımız bir yara ama biz bunu en kısa sürede tedavi edeceğiz. Bize güvensinler. Şampiyonluk inancımızdan vazgeçmeyiz ama daha iyi oynamamız gerekiyor, bunun da farkındayız."