Okan Buruk'tan Fenerbahçe'ye mesaj: Herkes hata yapacak!

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kasımpaşa galibiyeti sonrası açıklamalarda bulundu. Okan Buruk'un açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"BU PSİKOLOJİ BİZE İYİ GELMİYOR"

"İlk yarılarla, ikinci yarılar arasındaki farkı konuştuk. İlk yarıda daha iyiydik. Belki bir tane bireysel pozisyon ve kenar ortada vardı. Onun dışında oyun istediğimiz gibi gitti. Ancak ikinci yarı... Oyuncularımdan hissediyorum ama memnun değilim. 'Üç gün sonra maç var, tempomuzu yükseltmeyelim. Maçı böyle götürelim' psikolojisi bize iyi gelmiyor. 2-0'da rahatladık ama çok erken 2-1 oldu. Kasımpaşa güç buldu. Oyuna giren oyuncularımdan beklentim bunun daha üstünden. Hepsinden değil ama daha hareketli olmaları yönünde beklentim vardı." REKLAM "ZAHA'YI KAZANDIK, ZIYECH'İ KAZANDIK"

"Kazanmak önemli. Oyuncularımızı da kazanarak gidiyoruz. Zaha'yı kazandık. Ziyech'i kazandık. Çok uzun süre vermedim, yavaş yavaş hazırlıyoruz. Üst üste 10 maç kazandık, bunu devam ettirmek istiyoruz." "BAYERN'E KARŞI KENDİ OYUNUMUZU OYNAYACAĞIZ"

"Bayern Münih maçına, her maça kazanmak için çıkıyoruz. Kazanmak, bize önemli şeyler kazandırır. İlk maç kazansak ev 7 puana gelsek, durum çok farklı olabilirdi. Bu maçta da başa baş oynamak istiyoruz. Kendi oyunumuzu sahaya koyacağız. O maçta konsantrasyon bu maçtaki gibi olmayacak. Oyuncularıma güveniyorum, en iyisini yapacaklar. Gruptan çıkmak istiyorsak, deplasmanda alacağımız puanlar çok önemli. Amacımız puan alarak dönmek." "ABDÜLKERİM SOL BEKTE ÇOK İSTEYEREK OYNAMIYOR"

"Victor Nelsson'u ilk kez Sanchez ile oynattık. Abdülkerim'i sol bek oynattık çok isteyerek oynamıyor orada açıkçası, elinden geleni yapmaya çalıştı. Bu dizilişi görmek önemliydi. Bu tip maçlarda deneme şansımız oluyor. Rize'de de Zaha'yı sağ tarafta denemiştik." "F.BAHÇE KAZANIYOR, BİZ DE KAZANMAK ZORUNDAYIZ"

"Lig çok uzun. 'Fenerbahçe ve Galatasaray kazanarak gidecek. İşi derbiler belirleyecek' gibi bir düşünce var. Ancak lig gerçekten çok uzun. Herkes maç kaybedecek, herkes hata yapacak. En az hata yapan şampiyon olacak. Zorlu maçlar, sakatlıklar olacak. Biz ağır bir fikstürden geçiyoruz. Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde rotasyon şansları var. Biz iki tarafta da neredeyse aynı oyuncularla gidiyoruz. İnşallah Türk takımları Mart ayına kalır. Bu dönem zor geçiyor. Kazanarak gitmek önemli. Mauro Icardi'nin sahada olması çok önemli. Ona teşekkür ediyorum. Hep kazanmak zorundayız. Fenerbahçe kazanıyor, biz de kazanarak devam ediyoruz."