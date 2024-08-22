Okan Buruk isyan etti: İnşallah rövanşa Azeri hakem atanır

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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Young Boys'a 3-2 mağlup oldu. Sarı-kırmızılı kulübün teknik direktörü Okan Buruk maçının ardından açıklamalarda bulundu. Cezası nedeniyle müsabakayı tribünden takip eden başarılı çalıştırıcı penaltı pozisyonuna isyan ederken UEFA'nın İsviçre takımına Alman hakem atamasına da tepki gösterdi. Buruk'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"DAHA İYİSİNİ YAPMALIYIZ" "Erken bir gol yedik. Oyunu kurarken hata yaptık, açık yakalandık. Sol bekimiz hücumu düşünüyorduk. Kötü bir golle başladık. Moralsiz başlamış olduk. Sonrasında pozisyonlar vardı, 1-1 olabilirdi ama devre sonunda 2-0 oldu. İkinci yarıya Ziyech'le başladık, bloklar arasına iyi bir ayak koymak istedik. Devamında da Batshuayi hamlesi ve 2 gol bulduk. İkinci yarıda daha iyi olan bizdik. İkinci maç için bu bize ümit verdik. Biz kendi kalitemizi ortaya koyunca rahatça pozisyonlara girdik. Bugün özelinde yaptığımız hatalar, yediğimiz goller... Daha iyisini yapmalıyız savunma anlamında. Daha iyi savunma yaptığımızda daha iyi bir ikinci maç bizi bekliyor. " REKLAM

"İNŞALLAH RÖVANŞA AZERİ HAKEM ATANIR" "Ben tribündeydim cezamdan ötürü, tribünden seyrederken hakemin oyunu yönetmesi beni rahatsız etti. Hep oyunu durdurdu. Gereksiz kartlar gösterdi. 1 kartı yazması 1 dakika sürdü. Bu seviyede çok daha fazlasını bekliyor, hayal ediyorsunuz. İsviçre'nin Alman kantonundayız, Alman hakem geliyor. Oyuncularınızla problem yaşamış bir hakem geliyor. Kötü niyet aramıyorum ama atamalarda... Bir Azeri hakemi Türk maçına atıyorlar mı? Arabayla gelmiştir buraya hakem. Kardeş ülkeye Alman hakem atanmış. İnşallah rövanş maçına Azeri hakem atarlar. Eşitlemiş oluruz"

"SAVUNMACILARIN KOLLARINI BAĞLAYACAĞIZ" "Ayağından eline geldi Abdülkerim'in. Oyunculardan bazen bir şekilde bunu bekliyorlar, kural içinde var, müdahale ederken de iki kolu kapatıp atlayacaksınız. Ayağıyla kayınca bir el otomatik açılıyor zaten. Ayağına çarpıp eline geldi. Oyuncun yapacağı bir şey yok. Kartla cezalandırması da çok ağır oldu. Oyunculardan robot olarak kollarını bağlayacağız. Onları çalıştıracağız. Buna penaltı ve ikinci sarı karttan kırmızı diyorlarsa oyuncuların kollarını bağlamak gerek herhalde."

MUSLERA İKİNCİ MAÇA YETİŞECEK Mİ? "Nando Muslera'nın bir ağrısı var, ikinci maça yetişecek diye düşünüyorum. Kaan geri dönüyor, Davinson'a bakacağız. Önümüzde 6 gün var, yetiştirmeye çalışacağız. Davinson çok değerli biri. Bugünkü maçta bunu hissettik. Oynatma imkanımız olursa düşüneceğiz. Kaan'ın dönüşü olumlu olacak. Ben taraftarımıza şunu söylemek istiyorum. Burada kaybettik ama kendi sahamızda daha iyisini yapacağız. Galatasaray, İsviçre takımlarını sever. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ni ne kadar istediğini göstereceğiz."

"EKİBİME GÜVENİYORUM" "Benim ekibim saha içerisinde. Onlarla iletişim içerisindeyiz. Tribünden o iletişimi sürdürdük. Saha kenarındakiler gerekenleri söylediler. Çok tecrübeli oyunculara sahibiz. Oynadığımız, oynayacağımız oyunu biliyoruz. Şampiyonlar Ligi için ne gerekiyorsa onu yapacağız." NEUCHATEL ZAFERİNİ HATIRLATTI "Maça şanssız başladık ama maç bittiğinde pozisyon sayısına bakınca, deplasmanda ve alışık olmadığımız bir zeminde net pozisyonlara girdik, 2 gol attık. Bundan daha iyisini yapabilecek güçteyiz. İsviçre takımlarına karşı ne kadar iyi olduğumuzu gösterdik. Tarihimizde Neuchatel zaferi var. Bir sonraki maçta nasıl başarılı olacağımıza bakacağız. Oyuncularımıza güveniyoruz. Bugün de en iyisini yapmaya çalıştılar. Aynı ümidi sürdürüyorum. İyi bir takımız. Kendi seyircimizle birlikte rövanşta daha güçlü oyunla hak ettiğimiz Şampiyonlar Ligi'ne girmek için elimizden geleni yapacağız. Şanssızlıklar vardı bugün üzerimizde."

"KÖTÜ BİR HAKEM YÖNETİMİ VARDI" "Kötü bir hakem yönetimi vardı. Şampiyonlar Ligi'ne giriş aşamasında hakem performansını daha iyi bekliyorsunuz. Bu hakemin Almanya'da FIFA kokartının olmasını size hissettirmedi. Oyunu hızlandırabilirdi. Daha iyisini yapabilirdi. Çok fazla kart gösterdi. Gereksiz kartlar gösterdi. Abdülkerim'e gösterdiği ilk sarı kart çok yanlış kart. Bir hakemin bu kadar rahat kart göstermesi iki takıma da, kırmızı kart sınırı içerisine hakem soktu ortada hiçbir şey yokken. Abdülkerim'e kart gösterdi, 1-0 gerideyiz, topu iki adım yana bıraktı, bu kadar kolay kart gösterilmesi bu seviyede... Kartı yazması bile 1 dakika sürüyor. Bazen ne oluyor, VAR'a mı gidiyor diyordum."