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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Okan Buruk, Icardi ve Mertens, Galatasaray'ı UEFA'ya anlattılar - Galatasaray Haberleri

        Okan Buruk, Icardi ve Mertens, Galatasaray'ı UEFA'ya anlattılar

        UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda ilk maçına 20 Eylül Çarşamba günü TSİ 19.45'te sahasında Kopenhag'a karşı çıkacak Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk ile futbolculardan Mauro Icardi ve Dries Mertens, UEFA'nın resmi internet sitesine açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.09.2023 - 16:08 Güncelleme: 18.09.2023 - 16:08
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        • 1

          Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterecek Galatasaray, A Grubu'nda Bayern Münih, Manchester United ve Kopenhag ile eşleşti.

        • 2

          20 Eylül Çarşamba günü ilk maçına sahasında çıkacak olan temsilcimizin rakibi Kopenhag olacak.

        • 3

          Bu maç öncesinde UEFA resmi internet sitesi Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Dries Mertens ve Mauro Icardi ile özel röportaj yaptı.

        • 4

          Röportajda Mauro Icardi ile Dries Mertens'in Sarı Kırmızılı takıma büyük bir kalite getirdiği ve teknik direktör Okan Buruk'un Türkiye'deki futbola olan ilginin ve tutkunun onları başarıya götürebileceği sözlerine yer verildi.

        • 5

          UEFA.com'da yer alan röportaj şu şekilde:

          Okan Buruk: Galatasaray'da oynamaya 1991/92 sezonunda başladım ve daha sonraki yıllarda Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçıma çıktım.

        • 6

          "Teknik direktör olarak hayalim, Galatasaray'a geldikten sonra ilk kez yurt içi şampiyonluğu kazanmaktı. Her zaman şampiyonluğu kazanacağımızı ve bir sonraki sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağımızı hayal etmiştik."

        • 7

          Okan Buruk: Marşı duyunca tüylerim diken diken oluyor. O yıldızları görmek, topun üzerindeki yıldızları görmek. Bir antrenör olarak bile beni heyecanlandırıyor.

        • 8

          "Ve tabii ki maçların kalitesi de inanılmaz yüksek. Sahneler muhteşem. Hakemler muhteşem. Futbolcular muhteşem. 'Şampiyonlar Ligi' dediğimiz zaman bile bu bizi gerçekten heyecanlandırıyor"

        • 9

          Mauro Icardi: Açıkçası, eğer Şampiyonlar Ligi'ndeysek ilk hedefimiz grup aşamasından çıkmak, mümkün olduğu kadar çok puan toplayıp bir sonraki tura çıkmak. Yaptığınız şeye inandığınızda ve büyük şeyleri başarabileceğinizin farkında olduğunuzda, o zaman bunu gerçekleştirebilirsiniz.

        • 10

          Galatasaray'ı özel kılan şey nedir?

          Okan Buruk: Galatasaray'ın sadece Türkiye'de değil yurt dışında da çok sayıda taraftarı var. Bu açıdan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne çok yakışan bir marka.

        • 11

          Dries Mertens: Bu kulübü özel kılan ne? Taraftarların tutkusu, kulübün tutkusu. Yaşamak için harika bir şehir, kulüplerine gerçekten tutkuyla bağlı taraftarlar.

        • 12

          "Harika bir stadyum ve gerçekten çok şey başaran ve zorlu bir dönemden geçen bir kulüp çünkü [geçen sezona kadar] birkaç yıldır şampiyon olamamışlardı."

        • 13

          Okan Buruk: Bu tutkunun yanında tabi ki sabırsızlığımız da var, bir şeyi hemen istiyoruz. Türk futbolunda bizi zorlayan şeylerden biri de bu. Her şey çabuk olsun, her zaman kazanalım.

        • 14

          Mauro Icardi: Arjantin'de futbolu seviyoruz, hatta birçok insan için futbolun aileden daha önemli olduğunu bile söyleyebiliriz. Futbolu soluyoruz. Burada dikkatimi çeken tutkuydu.

        • 15

          Galatasaray'ın rakiplerini neler bekliyor?

          Okan Buruk: Futbol felsefem yine Galatasaray genlerimden geliyor. Futbolculuk yıllarımda 7 yurt içi şampiyonluk, 1 UEFA Kupası ve 1 Süper Kupa kazandım. Her zaman kazanmaya odaklandım ve kazanmasını bilen bir insan oldum.

        • 16

          Mauro Icardi: Bazıları Türkiye'deyseniz Avrupa'nın elit seviyesinde olmadığınızı, dolayısıyla daha rahat olduğunuzu düşünüyor. Tam tersine Türkiye'deyken talep yüksek. Sizden önemli başarılar bekliyorlar. Bu beklenti sizi başarıya götürme yolunda motive edici.

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