Okan Buruk: Final hayalini kuruyoruz!

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında yarın deplasmanda İsveç ekibi Malmö ile karşılaşacak. Mücadele öncesi Teknik Direktör Okan Buruk, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Buruk, "İsveç şampiyonu rakibimizi kutlayarak başlayacağım. Bizim için zorlu bir maç olacak. Rakibimizin Beşiktaş maçını özellikle seyrederek ne oynadıklarını görmüştük. İyi ve organize bir takıma karşı oynayacağız. Pas hızı yüksek ve birbirine yakın oynayan, top onlardayken etkili ve tehlikeli bir takım. bireysel yeteneklere de sahipler. Rakibimiz Avrupa Ligi’nde yarışın içinde kalması için bu maçı kazanmak isteyecektir. Aynı şekilde ilk 8 içindeki yerimizi sağlamlaştırmak ve orada kalabilmek için bu maç çok önemli. Oyuncularıma her zamanki gibi çok güveniyorum. Buraya moralli geldik. Tabii ki çok eksiğimiz var ama çok önemli oyuncularımız var. Önemli bir kadroya sahibiz. Elimizdeki oyuncularla en iyisini yapıp maçı kazanmak için çaba sarf edeceğiz. Hedefimiz kazanarak ayrılmak ve puan durumundaki yerimizi yükseltmek" diye konuştu.

Okan Buruk, çok önemli bir kadroya sahip olduklarını ifade ederek, "Rakibimiz daha yüksek bir puanda da olabilirdi. Beşiktaş’a karşı da iyi bir oyun ortaya koymuşlardı. Şu anda hala iddiaları devam ediyor. Hocaları şu anda liglerinin bitmesinin onlar için dezavantajmış gibi bir açıklamada bulundu. Biz yoğun maç temposundan geliyoruz. Rakibimizin de daha az maç oynadığı bir süreç. İki takımın gücünü, konsantrasyonunu, oyuna adaptasyonunu maç içinde göreceğiz. Tam kadro olmak her zaman büyük avantaj ama bu sakatlık senaryolarını düşünerek böyle geniş ve güçlü bir kadro kurduk. Burada sahaya çıkan herkesin en iyisini yapacağını düşünüyoruz. Bazı mevkilerde eksiklerimiz var. Özellikle kanat mevkisinde çok az oyuncumuz kaldı. Forvette üç oyuncumuz vardı ve ikisi sakat. Batshuayi ile oynayacağız. Diğer oyuncular için önemli ve değerli bir kadroya sahibiz. Bunu da sahada göstermeye çalışacağız" açıklamasında bulundu.

"FİNAL HAYALİNİ KURUYORUZ"

Şu ana kadar Avrupa Ligi'nde 5 maç oynadıklarını belirten Buruk, "Bir sıralama var. Hep ilk 5 içinde olduk. Tottenham’a karşı oynadık. Turnuvanın favorilerinden biriydi. Oyun, güç, takım performansına, taraftar performansına baktığımızda ileriye dönük hayaller kuruyoruz. Bu hayalleri güçlendirecek altyapıyı oluşturduk. Bundan sonraki turların nasıl olacağını bilemiyoruz. Şu anda 6-7 sakat oyuncumuz var. Bunu beklemiyorduk. Futbolun içinde birçok etken var. Sivas’ta 10 kişi kaldık ama kazandık. Elemeli tura geçtiğinizde maç içi performansınız önemli. Her takım her takımı eleyebiliyor. Hayal kuruyoruz. Final hedefini koruyacağız. Bundan sonraki süreçte o maçların nasıl gerçekleştiğini görebiliriz. O hayali kuruyoruz; çünkü bunun altyapısını oluşturduk" şeklinde konuştu.

"SAVUNMADA DAHA İYİ OLURSAK GÜCÜMÜZ ARTAR"

Sarı-kırmızılı takımın teknik patronu, kaleci ve stoperlerin dışında tüm oyuncular hücum oynamak istediğini vurgulayarak, "Onları mutlu eden, hoşuna giden topun sizde olduğu, hücum yaptığınız bir sistem. Agresif ve dinamik bir takıma sahibiz. Topu rakipte fazla bırakmıyoruz. Sivas maçında bir kişi eksilince 4-3-2’ye döndük. Mertens ve Osimhen’i önde bıraktık. Mertens zaman zaman savunmaya geldi. Bazen kanatları kapattı. Yunus, Torreira ve Sara ile üçlü orta saha oynadık. Bazen savunmada 4-4-1’e geçtik. Rakibin üçlü savunma oynaması burada sizin içinizi kolaylaştırıyoruz. Öndeki üçlüyü Mertens ve Osimhen ile kapatma şansımız oldu. Arkada da eşitlendik. Öndeki baskılara gidebildik. Rakibin 11’e 10’da iken daha dipte savunmaya devam etmesi bazen işinizi kolaylaştırıyor. Kendi oyun anlayışımızı her maçta ortaya koymaya çalışıyoruz. Ofansif anlamda başarılı işler yapıyoruz. Bunu net bir şekilde hem Türkiye’de hem Avrupa’da gösteriyoruz. Topa sahip olma, pozisyona girme ve gol atma anlamında bunu gösteriyoruz. Bunu devam ettirmek istiyoruz. Yarın için de elimizdeki oyuncuların kalitesi çok fazla. Ofansif hamleler düşüneceğiz. Bu sene savunma anlamında daha iyisini yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Geçen seneye göre çok fazla gol yediğimiz maçlar oluyor. Gol yemeden maçları tamamlamak isteriz. Savunmada kalabalık olduğumuz yerde de pozisyon verip gol yedik. Sivasspor maçında da aynı şekilde oldu. Özellikle ikinci golde savunma arkasına uzun bir pas sonrası gol yedik. Savunma yönünü daha iyi yaparsak çok daha başarılı ve güçlü olacağız" diye konuştu.

Buruk, sakat oyuncularla ilgili de konuşarak, "Savunma bölgesi daha çok oyuncumuzun olduğu yer. Abdülkerim antrenmana çıktı. Onunla ilgili kararımızı yarın vereceğiz. Ön tarafta kanat anlamında eksiğimiz var. Barış’ın sakatlığı ve Sallai’nin Avrupa’da olmaması Planlarımız var. Bu planları maçta uygulamaya çalışacağız" dedi.