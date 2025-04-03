Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        71
        Fenerbahçe
        FB
        65
        Reeder Samsunspor
        SAMS
        51
        Beşiktaş
        BJK
        47
        ikas Eyüpspor
        EYP
        44
        Rams Başakşehir
        İBFK
        39
        Göztepe
        GÖZ
        38
        Gaziantep FK
        GFK
        38
        Kasımpaşa
        KSM
        38
        Trabzonspor
        TS
        36
        Onvo Antalyaspor
        ANT
        36
        Tümosan Konyaspor
        KON
        34
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        33
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        31
        Net Global Sivasspor
        SVS
        30
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        30
        Bellona Kayserispor
        KYS
        30
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        19
        Adana Demirspor
        ADS
        -2
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Okan Buruk derbileri seviyor: Fenerbahçe'ye karşı büyük üstünlük! - Galatasaray Haberleri

        Okan Buruk derbileri seviyor: Fenerbahçe'ye karşı büyük üstünlük!

        Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe'yi deplasmanda 2-1 yenen Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk derbilerde gösterdiği performansla taraftarının yüzünü güldürüyor. Galatasaray, Okan Buruk idaresinde Fenerbahçe ile yaptığı derbilerde rakibine üstünlük kurdu. Okan Buruk'un Galatasaray'ı, Fenerbahçe'ye deplasmanda mağlup olmadı Beşiktaş'a ise galibiyet sayılarında üstünlük sağladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.04.2025 - 13:56 Güncelleme: 03.04.2025 - 13:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Okan Buruk derbileri seviyor!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe'yi deplasmanda 2-1 yenen Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde derbilerde gösterdiği performansla taraftarının yüzünü güldürüyor.

        Okan Buruk, sarı-lacivertliler karşısında 2-1 kazanılan maçla Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı toplamda 15. derbi maçına çıktı.

        Süper Lig'de son 2 sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, Buruk yönetiminde derbilerde başarılı bir performans ortaya koydu.

        Okan Buruk, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile yapılan 15 derbide 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

        FENERBHAÇE'YE KARŞI PERFORMANSI

        Galatasaray, Okan Buruk idaresinde Fenerbahçe ile yaptığı derbilerde rakibine üstünlük kurdu.

        REKLAM

        Sarı-kırmızılı ekip, Buruk yönetiminde Fenerbahçe ile oynadığı 8 resmi karşılaşmada 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

        "Cimbom", söz konusu müsabakalarda 14 gol kaydederken (3'ü hükmen kazanılan karşılaşmadan) 3 gole engel olamadı.

        KADIKÖY DEPLASMANINDA MAĞLUBİYET GÖRMEDİ

        Okan Buruk'un Galatasaray'ı, Fenerbahçe'ye deplasmanda mağlup olmadı.

        Tecrübeli çalıştırıcı, sarı-kırmızılıların başında Fenerbahçe'ye karşı deplasmanda biri Ziraat Türkiye Kupası, 3'ü de Süper Lig olmak üzere toplamda 4 maça çıktı.

        Galatasaray, bu karşılaşmalarda 3 galibiyet alırken bir kez de rakibiyle berabere kaldı.

        BURUK'UN GALATASARAY'I MOURINHO'NUN FENERBAHÇE'SİNE KAYBETMEDİ

        Okan Buruk'un çalıştırdığı Galatasaray, Jose Mourinho idaresindeki Fenerbahçe'ye bu sezon 3 maçta da mağlup olmadı.

        Buruk yönetimindeki Galatasaray, 2 galibiyet ve bir beraberlik aldığı söz konusu müsabakalarda 5 kez fileleri havalandırırken 2 gol yedi.

        BEŞİKTAŞ'A KARŞI PERFORMANSI

        Okan Buruk'un Galatasaray'ı, Beşiktaş'a karşı da galibiyet sayılarında üstünlük sağladı.

        Sarı-kırmızılı ekip, Buruk yönetiminde son 3 sezonda Beşiktaş'la biri TFF Süper Kupa, 6'sı da Süper Lig'de olmak üzere toplamda 7 maça çıktı.

        Söz konusu maçlarda 4 galibiyet ve 3 mağlubiyet yaşayan Galatasaray, 9 gol attı, kalesinde 13 gol gördü.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Nisan ayında hava nasıl olacak? İşte son tahminler
        Nisan ayında hava nasıl olacak? İşte son tahminler
        MSB: Suriye'deki iddialara itibar edilmemeli
        MSB: Suriye'deki iddialara itibar edilmemeli
        Kılıçdaroğlu: Kurultayda aday değilim…
        Kılıçdaroğlu: Kurultayda aday değilim…
        "Mourinho aklını kaybetti!"
        "Mourinho aklını kaybetti!"
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Penaltı kararı doğru mu, ofsayt var mı?
        Penaltı kararı doğru mu, ofsayt var mı?
        Oğlunun sevgili mesajı babayı öldürdü!
        Oğlunun sevgili mesajı babayı öldürdü!
        "G.Saray, F.Bahçe'yi sürklase etti"
        "G.Saray, F.Bahçe'yi sürklase etti"
        Acı tesadüf
        Acı tesadüf
        İçerisinde yok yok! 8 ton saçılacak
        İçerisinde yok yok! 8 ton saçılacak
        'Polise mukavemet' kadına darp ve cinsel saldırı!
        'Polise mukavemet' kadına darp ve cinsel saldırı!
        Gözler PFDK sevklerinde!
        Gözler PFDK sevklerinde!
        Mart ayı enflasyon verileri açıklandı
        Mart ayı enflasyon verileri açıklandı
        Donald Trump'tan 'tarihi' açıklamalar
        Donald Trump'tan 'tarihi' açıklamalar
        Boykot soruşturmasında 16 gözaltı kararı
        Boykot soruşturmasında 16 gözaltı kararı
        Husumetlisi hedef ayırmadı! Baba öldü kızı yaralı!
        Husumetlisi hedef ayırmadı! Baba öldü kızı yaralı!
        Dünya Trump'ın tarifelerine nasıl yanıt verecek?
        Dünya Trump'ın tarifelerine nasıl yanıt verecek?
        Teknoloji devlerinde 'tarife' düşüşü
        Teknoloji devlerinde 'tarife' düşüşü
        En fazla hangi ülkelere tarife uygulanıyor?
        En fazla hangi ülkelere tarife uygulanıyor?
        Boşanma aşamasındaki karısını silahla tehdit etti!
        Boşanma aşamasındaki karısını silahla tehdit etti!
        Habertürk Anasayfa