Okan Bayülgen, 'Richard' ile ilk kez Harbiye'de sahne aldı - Magazin haberleri

Okan Bayülgen, 'Richard' ile ilk kez Harbiye'de sahne aldı - Magazin haberleri

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Kabare Dada ile Net Sanat tarafından hayata geçirilen 'Richard', Harbiye Açıkhava’da ilk kez seyirciyle buluştu.

Dört bin kişinin izlediği, kapalı gişe oynayan 'Richard'ta Okan Bayülgen'e, oyuncular ve canlı müzik performansıyla müzisyenler eşlik etti.

Oyun bitiminde Okan Bayülgen ve oyuncular, seyirciyle bir araya gelerek oyunla ilgili görüşlerini paylaştı.

'Richard' oyunu, 14 Eylül’de Antalya Açıkhava’da, 16 Eylül’de İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu’nda ve 19 Eylül’de Bursa Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu’nda gerçekleşecek temsillerle seyircisiyle buluşmaya devam edecek.

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