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Okan Bayülgen o davayı kaybetti - Magazin haberleri

Okan Bayülgen o davayı kaybetti

Okan Bayülgen'in 6 yıl özel şoförlüğünü yapan Burhan Akdeniz, haksız yere işten çıkarıldığı için ünlü televizyoncuya açtığı davayı kazandı

01.02.2022 - 07:21 | Güncelleme: MAGAZİN

  • AYTEKİN TEKER / ateker@haberturk.com

    2012-2018 yılları arasında Okan Bayülgen, eski eşi Şirin Ediger ve kızları İstanbul Bayülgen'in özel şoförlüğünü yapan Burhan Akdeniz, haksız yere işten çıkarıldığı için ünlü şovmene dava açtı.

  • Akdeniz, davayı açmadan önce avukatı Ece Rukiye Kalay aracılığıyla ihtiyari ve zorunlu arabuluculuk başvurusu yaptı. Arabuluculuk görüşmelerine gelmeyen Bayülgen, iki görüşmeye de katılmadı. Ardından davacı Akdeniz, olayı yeniden yargıya taşıdı.

  • "10 BİN TL ÖDEYİP İŞTEN ÇIKARDI"

    Burhan Akdeniz, Bayülgen'in işini sonlandırmasından sonra kendisine ödenen 10 bin TL'yi kabul etmeyip, soluğu mahkemede aldı.

  • DAVAYI KAYBETTİ

    Okan Bayülgen'in işlerinin küçülmeye gittiği gerekçesiyle işten ihbarsız ve tazminatsız çıkarıldığını ifade eden Akdeniz, ünlü şovmen hakkında başlattığı hukuki süreci kazandı.

  • GERİ ADIM ATTI

    Yaklaşık 3 yıl süren ve yerel mahkemede davayı kaybeden Bayülgen, süreci istinaf mahkemesine taşıdı. Ancak Bayülgen cephesi ardından geri adım atarak, süreci uzatmaktan vazgeçti.

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