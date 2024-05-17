Okan Bayülgen: İnsanlar yaşlanınca filozof oluyor

Oyuncu, yönetmen, fotoğrafçı ve komedyen Okan Bayülgen, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın düzenlediği 38. Genç Günler Festivali'ndeki söyleşiye katıldı. Bayülgen, Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde bir araya geldiği gençlere deneyimlerini aktardı. Bayülgen, çalışması ve mücadelesi zor bir alan olan tiyatroyu tercih ettiğini belirterek; "İnsanlar yaşlanınca filozof oluyor. Ya filozof olacaktım onlar gibi ya da eğitimini gördüğüm sanatta bir şeyler yapacaktım dolayısıyla tiyatro yapıyorum. Bir zamanlar sinemayı, tiyatroyu batırıyor dediğimiz televizyonun artık böyle bir gücü yok. Yayıncılıkta artık eski tatminim yok. 30 sene boyunca uzun programlar yaptım" dedi.