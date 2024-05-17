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        Haberler Magazin Okan Bayülgen: İnsanlar yaşlanınca filozof oluyor - Magazin haberleri

        Okan Bayülgen: İnsanlar yaşlanınca filozof oluyor

        Okan Bayülgen, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın düzenlediği 38. Genç Günler Festivali'nde gençlerle bir araya geldi. Deneyimlerini paylaşan Bayülgen; "İnsanlar yaşlanınca filozof oluyor" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2024 - 10:41 Güncelleme: 17.05.2024 - 10:41
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        • 1

          Oyuncu, yönetmen, fotoğrafçı ve komedyen Okan Bayülgen, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın düzenlediği 38. Genç Günler Festivali'ndeki söyleşiye katıldı. Bayülgen, Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde bir araya geldiği gençlere deneyimlerini aktardı. Bayülgen, çalışması ve mücadelesi zor bir alan olan tiyatroyu tercih ettiğini belirterek; "İnsanlar yaşlanınca filozof oluyor. Ya filozof olacaktım onlar gibi ya da eğitimini gördüğüm sanatta bir şeyler yapacaktım dolayısıyla tiyatro yapıyorum. Bir zamanlar sinemayı, tiyatroyu batırıyor dediğimiz televizyonun artık böyle bir gücü yok. Yayıncılıkta artık eski tatminim yok. 30 sene boyunca uzun programlar yaptım" dedi.

        • 2

          Okan Bayülgen, Covid-19 salgınının ardından insanların kendi başına tiyatroya gitme oranında artış olduğunu dile getirdi.
          Devlet Tiyatroları'nda en genç yönetmen olarak işe başladığını aktaran Bayülgen; "O sırada mevzuattan mıdır temayülden mi bilmiyorum. O zamanki müdürümüz, dengeler açısından kötü olur diyerek yönetmen olarak isminin yazılmasını istedi. Hiç alınmadım. 'Provalara gelmeyeyim, sen oyunu yönet' dedi. Benim amacım bir şey gerçekleştirmekti. Memnuniyetle kabul ettim. Afişte şu ya da bu şekilde adımın yazılmasının önemi yoktu. Böyle birini bulamazsınız" değerlendirmesinde bulundu.

        • 3

          Okan Bayülgen, Fransa'da yaşarken gördüklerinin kendisini oyuncu olmaya ittiğini söyleyerek; "Sokak tiyatroları vardı. Ortamından çok etkilendim. Konservatuvara girerken bu olayı anlattım. Jüri, bunu çok samimi buldu. Herkes 'Tiyatroyu kurtaralım' gibi iddialar ortaya atıyordu. Onlara bunu demem çok samimi geldi" şeklinde konuştu.

        • 4

          Diyaloglu sahnelenecek bir oyun yaptıklarını ve özellikle tarihi ya da fantastik karakterleri seçtikleri için bir ekiple yazmanın verimli olduğunu kaydeden oyuncu, küçük bir ekiple oyun yazmaya başladığını aktardı.

        • 5

          Okan Bayülgen, 'Richard' oyununda zamanla değişiklikler yapıldığının altını çizerek; "İlk dört oyunu seyredenleri geri çağırıyoruz. Oyundan sonraki söyleşilerde ilk oyuna gelmiştim derlerse yine izlemesini söylüyoruz. Anlaşılmaz denilmesine karşın oyun sonrası söyleşilerde anlatmak için bulunmuyoruz. Seyirciyle sohbet ediyoruz. O tartışmalarda çok şey öğrendik. Her seferinde minnettar ayrıldık. Seyircilerden de çok şey öğrendik" ifadelerini kullandı.

        • 6

          Yazıp yönettiği ve rol alacağı 'Dracula' oyunun hazırlıklarına da değinen oyuncu; "Biz Bram Stoker'ın 'Dracula'sını koruyup ve ona selam yollayarak, onu 77 yıl sonraya taşıyoruz. Günümüzden de 50 sene geriye götürüyoruz. 'Dracula', o yıllardaki sanat üretimi konusunda ve gelecekle ilgili varsayımda bulunuyor. Sonbaharda 'Dracula'yı izlediğinizde bu konuşmaları orada tadabilirsiniz" dedi.
          Söyleşi, soru cevap bölümünün ardından sona erdi.

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