Otomobil yerine taksi!

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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Ünlü şovmen Okan Bayülgen, önceki gün sevgilisi Selin Atasoy ile birlikte Nişantaşı'ndaki bir alışveriş merkezindeki sinemaya gitti. Salonun kapalı olduğunu öğrenince dışarı çıkan çift, taksi çevirdi.

"SİZİ SEVİYORUM"

İstanbul'da kaldığını ve iş görüşmeleri yaptığını söyleyen Okan Bayülgen, gazetecilere, "Arkadaşlar sağlığımız yerinde, iyiyiz. Sizi seviyorum." dedi.