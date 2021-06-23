"BANA SATAŞIYORLAR"

Ünlü şovmen, sözlerine, "Halbuki sessiz sedasız yürüyen bir insanım, sataşıyorlar bana. Önemsemek istemiyorum ama neyse..." şeklinde devam etti. İkili, ardından şoförünün gelmesi ile birlikte araçlarına binip, hızla oradan uzaklaştı.