HABERTURK.COM

Oyuncu ve sunucu Okan Bayülgen 'Amadeus' oyunu için hazırlıklara devam ediyor. Zaman zaman programında yaptığı açıklamalarıyla adından söz ettiren Bayülgen, Twitter'dan, "Amadeus için son günler..." notuyla geri sayıma başladı.

18. yüzyılda Viyana'da yaşayan besteciler Wolfgang Amadeus Mozart il Antonio Salieri'nin çatışmasının ele alındığı oyunda başrolleri, Okan Bayülgen, Selçuk Yöntem ve Özlem Öçalmaz'ın yer alıyor.

"SENİN ÖYLE BİR YARATILIŞIN YOK"

Bayülgen, çocuklarıyla oynayan babalar hakkında yaptığı açıklamalarla sosyal medyadan tepki toplamıştı. Ünlü şovmen, 'Gerzek!' diyerek şunları söyledi:

Senin öyle bir yaratılışın yok ki çocukla saatlerce oynayacak! Çünkü başka bir şey bu. Benim neslimin babalarının çok daha dürüst olduğunu düşünüyorum. Böyle sahtekarlık yoktu. Çocuk meselesinde başka canlılara baktığın zaman erkeğin ve kadının yavrularla ilişkisinde kesin görüyorsun. Bizim adamlar bir de kadın taklidi yapıyorlar.

Çocukla saatlerce oynuyorum. Öyle bir şey yok. Ben eski güreşen babaları, çocukla mesafe koyan babaları dürüstlükleri için çok daha değerli buluyorum. Bir adam tanıyor olsak; işe gitmiyor, çocukla oynuyor sabahtan akşama kadar, toplumda saygı duyulacak bir tip mi olur?