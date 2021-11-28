BİRBİRLERİNİ SİLDİLER

Ancak Uzman ile Uğur, birbirlerine tanıdıkları bu şansta da mutluluğu bulamadı ve 5 ayda 3. kez ayrıldı. Biten aşklarının ardından ikili, sosyal medyada birlikte yer aldıkları fotoğrafları sildi ve birbirilerini de takip etmeyi de bıraktı.