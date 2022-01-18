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Oğuzhan Koç'un kaçış planı tutmadı! Demet Özdemir... - Son Dakika Magazin Haberleri

Oğuzhan Koç'un kaçış planı tutmadı!

Oyuncu Demet Özdemir ile birlikteliğini sonlandıran Oğuzhan Koç, Sarıyer'de objektiflere yansıdı. Muhabirlerin konuyla ilgili sorularına yanıt vermek istemeyen ünlü şarkıcı, kaçış planı düzenlese de görüntülenmekten kurtulamadı

18.01.2022 - 07:35 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Oğuzhan Koç (36), geçtiğimiz akşam Sarıyer'deki bir balıkçıda görüntülendi. Kapıda basın mensuplarının olduğunu öğrenen Koç, film setlerini aratmayacak bir kaçış planı yaptı.

  • VALELERDEN YARDIM İSTEDİ

    Şarkıcı, Demet Özdemir (29) ile biten ilişkisine dair sorulardan kaçmak için mekanın otopark kısımına arabasını sıfır yanaştırdi. Oğuzhan Koç, basının uzaktan görüntü almasını engellemek için ise mekanın valelerinden yardım istedi.

  • APARTMANIN KOLONUNA ÇARPTI

    Valeler, basın mensuplarına görüntü aldırmamak için otopark girişinin ışıklarını kapatıp, bir araç ile Koç'un görüş açısını tamamen kapatmaya çalıştı. Bu otomobil geri geri geldiği sırada da apartmanın kolonuna sertçe çarptı.

  • Ardından aracına binen Koç ve arkadaşı Çağrı Telkıvıran, hızla oradan uzaklaştı.

  • "AYRILIK" İDDİASI

    2021'in sürpriz aşklarından olan Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir hakkında sürpriz bir iddia ortaya atılmıştı. Sık sık 'ayrılık' haberleriyle gündeme gelen ancak her defasında dedikoduları yalanlayan ikilinin bu kez yollarını kesin olarak ayırdığı konuşuluyordu.

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