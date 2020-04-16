16 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Oğuzhan Koç, Youtube’da yayınlanan İbrahim Selim ile Bu Gece programının konuğu oldu. Koç bilinmeyenlerini anlattı.
İşte ünlü şarkıcı ve oyuncunun açıklamaları:
* Ben çocukluğumdan itibaren müzik eğitimi aldım. İstanbul’a geliş amacım da müzisyen olmaktı. Eser Yenenler ile ev arkadaşıydım, kendisi de tiyatroyla uğraşıyordu o dönemde de Aliye’de oynuyordu.
* Eser dizi oyunculuğu yapmak istemediğine karar verdi ve başka işlere yöneldi. Bir şekilde BKM’nin yeni oyuncular aradığını öğrendi Şahin Irmak vasıtasıyla oraya girdi.
* Benim de o dönem bir müzik grubum vardı Taksim’de sahneye çıkıyordum. İrlandalı turistlere Haluk Levent falan öğretiyordum.
* Eser ev arkadaşım olduğu için arada akıl veriyordum ‘şöyle yapsan nasıl olur, böyle yapsan nasıl olur’ diye arada da gidip izliyordum. Orada Yılmaz abi ile tanıştım bir şekilde. Eser, ‘sen de gelsene’ dedi. BKM’de de şöyle bir sistem vardı, ‘biz öğrenci alımını kapattık, arkadaşın sana kefil oluyorsa gir. Fakat seni sevmezsem arkadaşını da atarım’ bir nevi kefillik sistemi oluşturuldu. Sonra dediler ki ‘Buraya artık sınavla giriş bitti. Çok sevdiğiniz, çok yetenekli bulduğunuz arkadaşlarınız varsa kefil olun ve sokun buraya o batırırsa siz de gidersiniz!’
* Eser bana kefil oldu. Biz birlikte İbrahim Büyükak’a kefil olduk. Sonra düşündüm, ‘İstanbul’dayım arkadaşım benim için kendini tehlikeye attı, Yılmaz Erdoğan’la çalışıyoruz!’ Ben bir çalışmaya başladım, saçımı taramayı unutup sahneye çıktığım zamanlar oldu. Haftada bir gün iznimiz vardı.
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