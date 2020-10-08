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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Şarkıcı ve oyuncu Oğuzhan Koç, önceki gün Bebek'te objektiflere yansıdı. 35 yaşındaki Koç, bir mekanda arkadaşlarıyla buluştu.

Çıkışta aracına geçen Oğuzhan Koç, kendisini görüntüleyen muhabirlere, "Stüdyoya gidiyorum. Acelem var kusura bakmayın" açıklamasını yaptı.