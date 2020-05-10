Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; oyuncu ve şarkıcı Oğuzhan Koç, önceki gün Arnavutköy'de objektiflere yansıdı. Koç, stüdyoda çıkarmaya hazırlandığı şarkısının okumaları yapacağını söyledi.

Öte yandan Oğuzhan Koç, tüm dünyayı hızla etkisi altına alan koronavirüs salgınına karşı maske ile önlem aldığını söyledi.

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