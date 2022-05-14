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Oğuzhan Koç: Nazara gelmek istemiyoruz! Demet Özdemir...

Oğuzhan Koç: Nazara gelmek istemiyoruz!

14 Şubat Sevgililer Günü'nde oyuncu Demet Özdemir'e evlilik teklifi eden ve "Evet!" yanıtını alan Oğuzhan Koç'a, "Sevgilimden gözlerimi alamıyorum" açıklaması hatırlatıldı. Ünlü şarkıcı, "Her şey çok güzel. Nazara da gelmek istemiyoruz. İnşallah tamamına da erdireceğiz" dedi

14.05.2022 - 08:32 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Demet Özdemir ile nikah masasına oturmaya hazırlanan Oğuzhan Koç, online bir yemek sipariş platformu ile anlaşmaya imza attı. Markanın son jingle'nı seslendiren ünlü şarkıcı, yeni reklam kampanyasını lansmanla kutladı.

    Gecenin sonunda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Koç, "Firma ile şahane bir işbirliği içerisindeyiz. Reklamımızın başarısını kutlamak hem de birlikte olduğumuzu haykırmak için bu etkinliği yaptık." dedi.

  • Muhabirlerin, "Reklam çekimlerinde de bolca yemek yemişsiniz." sözleri üzerine Oğuzhan Koç, "Hamburger, pizza, baklava, kebap hepsinden bolca yedim. İlk tatlı ile başlamasaydık iyiydi ama hala reklamda yediğim yemeklerin kilosunu veriyorum." ifadelerini kullandı.

  • "ESER 30 SENEDİR 'DİYETTEYİM' DİYEREK ÜLKEYİ KANDIRIYOR!"

    Basın mensuplarının, "Yakın arkadaşınız Eser Yenenler’e de yemek gönderiyor musunuz? O diyetteydi en son." sorusu karşısında kahkaha atan ünlü şarkıcı, "Eser 30 senedir ülkeyi kandırıyor, 'Diyet yapıyorum diye." şeklinde konuştu.

  • Anneler Günü'nde sevgilisi Demet Özdemir’e kedisi Civan’ın adına çiçek gönderen Koç, "Biz küçük bir espri yapmak istedik. Civan’ın adına Demet’e bir çiçek hediye ettik, o da onun annesi sonuçta..." dedi.

  • "NAZARA GELMEK İSTEMİYORUZ"

    Oğuzhan Koç, İbrahim Selim’in programında sevgilisine olan aşkını haykırması üzerine ise, "Bana buradan bir daha ilan-ı aşk mı yaptıracaksınız? Her şey çok güzel. Nazara da gelmek istemiyoruz. İnşallah tamamına da erdireceğiz." ifadelerini kullandı.

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