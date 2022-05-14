"DEMET'TEN GÖZÜMÜ ALAMIYORUM"

Koç, programda, "Gördüğünde gözünü alamadan baktığın şey nedir?" sorusuna "Şey değil, biri var; Demet Özdemir..." yanıtıyla sevgilisine olan aşkını dile getirmişti.

Nişanlısıyla aynı projede yer alma hayalinden de bahseden Oğuzhan Koç, "Kendi yazdığım hikayem var. Sonbaharda çekip, yeni yıla yayınlamayı düşünüyorum. Ben yazıp oynayacağım. Keşke Demet'le birlikte oynasak ne güzel olur. Onun sahne kabiliyetinden eminim ve onun oynamasını çok isterim." demişti.