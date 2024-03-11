Oğuzhan Genç yazdı: Soru işaretleri

İkinci yarıya 10 numarada olmayan Bahtiyar'ı çıkarıp Cenk Tosun'u alarak başladı Santos. Kısa bir süre sonra ise Al-Musrati sakatlanarak çıktı, Portekizli hocanın tercihi Daniel Amartey oldu. Herkesin aklına ise daha geçenlerde hocanın "O 8 numara değil, 6 numara" dediği Demir Ege'nin neden unutulduğu geldi. İlginç değişikliklere 62'de Onur ve Muçi'nin çıkıp Aboubakar ve Ghezzal'in girişi eklendi. Değişiklikler çoktu ama değişen bir şey yoktu Antep'te Beşiktaş için.