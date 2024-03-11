Oğuzhan Genç yazdı: Soru işaretleri
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş deplasmanda Gaziantep FK'ye 2-0 mağlup oldu. Habertürk muhabiri Oğuzhan Genç mücadeleyi değerlendirdi
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Başkan Hasan Arat'ın Divan Kurulu'ndaki açıklamalarının yankıları sürerken Beşiktaş da haftayı kapatmak için Gaziantep deplasmanındaydı.
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Garip kontratların, sıkıntılı mali tablonun, koskoca Tüpraş Stadyumu'nun altında "kaçak" faaliyet gösterdiği ortaya çıkan imalathanenin şoku atlatılamamışken hedef Galatasaray derbisini unutturup 3.'lük yarışına tutunmaktı.
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Colley'in yokluğunda Worrall stoperde şans bulurken Cenk Tosun'u kesen Santos'tan sola Muçi, 10 numaraya ise Bahtiyar Zaynutdinov sürprizi gelmişti. Ama Beşiktaş, Santos yönetiminde yine bir deplasmanda yine çok kötü başladı maça.
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Henüz 9. dakikada Musrati'nin hatasında ev sahibi golü buldu. Portekizli hocayla geriye düştüğü 4 resmi maçta sadece kupada Antalya'yı yenebilen Beşiktaş için de sıkıntı erken başlamış oldu. Devreye kadar kalan koca yarım saatte ise Beşiktaş'ın gol beklentisi Santos döneminin klasiği haline gelecek şekilde sadece 0.13'tü...
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İkinci yarıya 10 numarada olmayan Bahtiyar'ı çıkarıp Cenk Tosun'u alarak başladı Santos. Kısa bir süre sonra ise Al-Musrati sakatlanarak çıktı, Portekizli hocanın tercihi Daniel Amartey oldu. Herkesin aklına ise daha geçenlerde hocanın "O 8 numara değil, 6 numara" dediği Demir Ege'nin neden unutulduğu geldi. İlginç değişikliklere 62'de Onur ve Muçi'nin çıkıp Aboubakar ve Ghezzal'in girişi eklendi. Değişiklikler çoktu ama değişen bir şey yoktu Antep'te Beşiktaş için.
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85'te Dragus şık çalımlarla köşeye vurup farkı ikiye çıkarırken Santos da kısa süren bahar havasının ardından yeniden hedef tahtasına yerleşiyordu. 87'de Semih'in kazandırdığı penaltıda Cenk Tosun'un topu kaleci Nita'ya hediye eden vuruşu ise Beşiktaş'ta bu sezonki vurdumduymazlığın tek pozisyonluk özetiydi adeta.
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Beşiktaş'ta Santos'la ligde 10 maçta 4 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı. Bu maçların 6'sında gol yemedi, 6'sında ise gol de atamadı.
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Hücum geldiğinden bu yana bireysel performanslara bakarken savunma da konuşulduğu kadar hala sağlam değil. Elde hala alınacak bir kupa var ama sahadaki bu oyunu görünce taraftarın da soru işaretleri artıyor doğal olarak.
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