Oğuzhan Genç yazdı: Beşiktaş seçimini yaptı!

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Beşiktaş, en önemli silahı Aboubakar'dan Antalya'da da ayrı kaldı. Kamerunlu, hastalığını atlatsa da maç kondisyonunda geride kalınca yine kadroya alınmadı. Hastalanan bir diğer isim Rosier ise iyileşerek kulübede otururken Ghezzal, Colley, Masuaku ve Amartey sakatlıkları nedeniyle Amir ise cezasından ötürü Antalya'da yoktu.

Topa sahip olarak başlasa da kaleyi bulan kayda değer bir tehlikesi de yoktu Beşiktaş'ın. Bol bol top kaybı ve cılız yoklamalarla geçen ilk 20 dakikanın ardından Antalyaspor da rakip yarı sahada görünmeye başladı. 30'da Bytyqi'nin sert vuruşu direğin dibinden auta giderken uyarı niteliğindeydi.

Hemen ardından ise Beşiktaş'ın hala "sözleşme uzatılamayan" kurtarıcıları devreye girdi. Önce Salih 33'te uzaktan sert vuruşuyla rakip kalede ilk isabeti sağladı. Sonrasındaki kornerde ise Tayfur'un direkten dönen kafa vuruşunu tamamlarken yerde kalınca penaltı bekledi. Yaşar Kemal Uğurlu ve VAR devam derken 45+2'de ise gol geldi. Hızlı paslarla gelen Beşiktaş, yine Salih Uçan'ın asistinde Cenk Tosun'un golüyle öne geçti. İkili geçen hafta Gaziantep karşısında da golleriyle galibiyeti getirmişti.

ERIC BAILLY ÇIKINCA...

Dış sahada uzun bir aranın ardından öne geçmiş olmanın moraliyle soyunma odasına giden Beşiktaş, ikinci yarıya ise Eric Bailly olmadan çıktı. İlk yarıdaki kritik hamleleriyle dikkat çeken Bailly, ilk olarak sakatlık sanılsa da bu kez takım arkadaşı Tayfur'un "yakasına yapıştığı" için kenara alındı. Elinde tek bir stoper bile kalmayan Beşiktaş için kabusun başlaması da çok sürmedi. Henüz 25. saniyede Saric, skoru eşitlerken bu golün asistini yapan Jehezkel, 50'de ve 57'de sahne alıp Antalyaspor'u bir anda 3-1 öne geçirdi. Antalyaspor daha fazlasını da atabilirdi. Beşiktaş'ın farkı azaltma çabaları ise etkisizdi. 79'da Rebic'in içeri çevirdiği topu plaseyle köşeye gönderen Muleka'nın golü umutlandırsa da sadece skoru belirledi.

ZİRVE YARIŞINDA "YOKUM" DEDİLER

Katkı vermeyen transferler, yönetim protestoları, Şenol Güneş'in ayrılığı, olağanüstü seçim kararı, yardımcı hoca Burak Yılmaz ile kongreye kadar devam etmek derken belirsizliklerin ortasında yol almaya devam eden Beşiktaş Futbol Takımı "seçimini" yaptı ve zirve yarışında "yokum" dedi!.. Lider Fenerbahçe'nin kaybettiği haftada Antalya'da alınacak galibiyet biraz olsun umutları yeşertebilirdi ama daha 11. haftada liderle puan farkı 12 oldu...