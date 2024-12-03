Oğuz Aydın: Jose Mourinho bana adım adım dedi

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Gaziantep FK'yı 3-1 yenen Fenerbahçe'nin oyuncularından Oğuz Aydın, galibiyeti değerlendirdi.

"MOURİNHO BANA ADIM ADIM DEDİ"

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Maçı değerlendiren Oğuz, "Açıkçası çok mutluyum. Takım olarak çok mutluyuz öncelikle. Müthiş bir performans sergiledik. İlk yarı zorlandık ama ikinci yarı karakter koyup buradan galibiyetle ayrıldık." dedi.

Performansı hakkında konuşan Oğuz, "Mourinho bana her zaman 'adım adım' dedi, gelen şansı bekliyordum, değerlendirdiğimi düşünüyorum. Elimden gelenin en iyisini yapıyorum." sözlerini sarf etti.