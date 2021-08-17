"EVLİLİK" AÇIKLAMASI

Ünlü oyuncu, gazetecilerin, "Oğulcan Bey ile çok güzel giden bir beraberliğiniz var. Bu ilişkiyi evlilik ile taçlandırmayı düşünüp, konuştuğunuz oldu mu?" sorusuna ise, "Şu anda öyle bir planımız yok. Biz böyle mutluyuz." şeklinde yanıt vermişti.