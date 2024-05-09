Öğretmenler 1 gün iş bırakıyor

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İstanbul Eyüpsultan’da özel bir lisede okul müdürü olan İbrahim Oktugan, bir öğrencinin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Türk Eğitim-Sen, hayatını kaybeden meslektaşı için protesto kararı aldı. Bu çerçevede sendika üyesi öğretmenler, bu hafta içi perşembe günü okulun ilk dersi ile cuma günü tüm derslere girmeme kararı aldı.

📢Şiddeti Protesto İçin İş Bırakıyoruz!

Öğretmenimize Sahip Çıkmak, Geleceğimize Sahip Çıkmaktır!!!

🛑Perşembe günü ilk derse girmiyor ve tüm okullarımızda açıklamalarımızla ses yükselterek YETER ARTIK! diyoruz.

🛑Cuma günü tüm öğretmenlerimizle birlikte iş bırakıyor, il… pic.twitter.com/UTIZMUVs7q — Türk Eğitim-Sen (@turkegitimsen) May 8, 2024

ÖĞRETMENLER İŞ BIRAKIYOR

Türk Eğitim-Sen'den yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Yaşanan vahşeti protesto etmek amacıyla 09.05.2024 Perşembe günü ilk derse girmeme kararı aldık. 10.05.2024 Cuma günü de tüm öğretmenlerimizle birlikte iş bırakıyor, il milli eğitim müdürlükleri önünde yapacağımız basın açıklamalarıyla 'öğretmene şiddete hayır' diyoruz. Ayrıca okullarımızda bir hafta süresince siyah kokart, kurdele ile derslere gireceğiz. Meslektaşlarımıza yönelik şiddeti önleyecek etkili tedbirleri getirecek yasal düzenlemeler için ne bekliyorsunuz? Sendikamızın 2019 yılında eğitim çalışanlarına yönelik şiddeti önleyici tedbirlerin alınması ve failler hakkında caydırıcı müeyyideler getirilmesi amacıyla hazırladığı ve milletvekilleri aracılığıyla TBMM’ye ilettiği kanan teklifimiz bir an önce hayata geçirilmelidir."

Bakan Tekin: Öğretmenlerimizi ezdirmeyeceğiz Haberi Görüntüle DERSLERE BİR HAFTA SİYAH KURDELEYLE GİRİLECEK Sendikanın Genel Başkanı Talip Geylan ise, yaptığı açıklamada, “Meslektaşlarımıza yönelik şiddeti önleyecek etkili tedbirleri getirecek yasal düzenlemelerin yapılması için daha kaç canımızı yitireceğiz? Perşembe günü ilk derse girmiyor ve tüm okullarımızda açıklamalarımızla ses yükselterek 'yeter artık' diyoruz. Cuma günü tüm öğretmenlerimizle birlikte iş bırakıyor, il milli eğitim müdürlükleri önünde yapacağımız basın açıklamalarıyla 'öğretmene şiddete hayır' diyoruz! Tüm meslektaşlarımızı sesimize destek olmaya ve bir hafta süresince siyah kurdele ile derslere girmeye davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.