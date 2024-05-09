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        Haberler Gündem Eğitim Son dakika haberi: Bakan Tekin: Öğretmenlerimizi asla kimseye ezdirmeyeceğimizi tüm Türkiye ile paylaşmak istiyoruz

        Son dakika haberi Bakan Tekin: Öğretmenlerimizi asla kimseye ezdirmeyeceğimizi tüm Türkiye ile paylaşmak istiyoruz

        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ankara'da gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Tekin, "Meslektaşlarımıza yapılan bu tür çirkin saldırıların son bulması için tüm gücümüzle mücadele etmeye kararlıyız. Öğretmenlerimizi asla kimseye ezdirmeyeceğimizi tüm Türkiye ile paylaşmak istiyoruz" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.05.2024 - 11:01 Güncelleme: 09.05.2024 - 11:15
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        Bakan Tekin: Öğretmenlerimizi ezdirmeyeceğiz
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        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ankara’da gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Tekin, "Meslektaşlarımıza yapılan bu tür çirkin saldırıların son bulması için tüm gücümüzle mücadele etmeye kararlıyız. Öğretmenlerimizi asla kimseye ezdirmeyeceğimizi tüm Türkiye ile paylaşmak istiyoruz" dedi.

        Bakan Tekin: "(Öğretmenlik Meslek Kanunu) Hazırladığımız taslak metin önümüzdeki günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisine gelecek" ifadelerini kullandı.

        Tekin, "(Eğitimcilere yönelik şiddet) Öngörülen cezalar yüzde 50 oranında artırılmalı" diyerek, "Öğretmenlerimizin yanında olacağız" şeklinde konuştu.

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