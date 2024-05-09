Son dakika haberi: Bakan Tekin: Öğretmenlerimizi asla kimseye ezdirmeyeceğimizi tüm Türkiye ile paylaşmak istiyoruz

Son dakika haberi: Bakan Tekin: Öğretmenlerimizi asla kimseye ezdirmeyeceğimizi tüm Türkiye ile paylaşmak istiyoruz

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ankara’da gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Tekin, "Meslektaşlarımıza yapılan bu tür çirkin saldırıların son bulması için tüm gücümüzle mücadele etmeye kararlıyız. Öğretmenlerimizi asla kimseye ezdirmeyeceğimizi tüm Türkiye ile paylaşmak istiyoruz" dedi.

Bakan Tekin: "(Öğretmenlik Meslek Kanunu) Hazırladığımız taslak metin önümüzdeki günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisine gelecek" ifadelerini kullandı.

Tekin, "(Eğitimcilere yönelik şiddet) Öngörülen cezalar yüzde 50 oranında artırılmalı" diyerek, "Öğretmenlerimizin yanında olacağız" şeklinde konuştu.