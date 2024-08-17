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        Haberler Bilgi Yaşam Öğretmen tayin sonuç sorgulama ekranı MEBBİS/e-Devlet: 2024 Öğretmenlerin mazerete bağlı atama sonuçları açıklandı!

        Öğretmen tayin sonuç sorgulama ekranı MEBBİS/e-Devlet: 2024 Öğretmenlerin mazerete bağlı atama sonuçları açıklandı!

        Millî Eğitim Bakanlığınca (MEB) kadrolu öğretmenlerin aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri ve engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı il içi ve iller arası yer değişikliği başvuruları 1-7 Ağustos tarihleri arasında alınmıştı. Başvuru işlemleri ardından gözler atama tarihine çevrilmişti. Öğretmenlerin mazerete bağlı atama sonuçları ilan edildi. Başvuru yapanlar atama sonuçlarını MEBBİS veya e-Devlet'e giriş yaparak öğrenebilecekler. İşte, MEB 2024 Öğretmen tayin sonuç sorgulama ekranı…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.08.2024 - 10:39 Güncelleme: 17.08.2024 - 10:42
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        • 1

          Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) bağlı kadrolu öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme başvuruları 1-7 Ağustos 2024 tarihleri arasında alınmıştı. Öğretmenlerin mazerete bağlı atama sonuçları açıklandı. Başvuruda bulunan öğretmenler, tayin sonuçlarına MEBBİS veya e-Devlet kullanıcı hesapları ile giriş yaparak erişebilecek. İşte, MEB 2024 Öğretmen tayin sonuç sorgulama MEBBİS/e-Devlet ekranı…

        • 2

          ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI AÇIKLANDI!

          Millî Eğitim Bakanlığınca (MEB) Yaz Tatili Öğretmenlerin Mazerete Bağlı Yer Değiştirme tercihleri 10-15 Ağustos tarihleri arasında tamamlandı.

          Öğretmenlerin mazerete bağlı atama sonuçları 16 Ağustos Cuma günü açıklandı.

        • 3

          Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

          ''Millî Eğitim Bakanlığınca kadrolu öğretmenlerin aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri ve engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı il içi ve iller arası yer değişikliği atama sonuçları açıklandı.

          Millî Eğitim Bakanlığı kadrolarında görev yapan öğretmenlerden aile birliği, sağlık, can güvenliği, engellilik durumu ve diğer nedenlerden birine bağlı olarak mazereti bulunanlar için yayımlanan duyuru kapsamında başvuruda bulunan öğretmenlerin tercihleri doğrultusunda hizmet puanı üstünlüğüne göre yer değiştirmelerin büyük çoğunluğu gerçekleştirildi.

        • 4

          Tercihleri doğrultusunda yer değişikliği yapamayan öğretmenler için yeni bir çalışma planlanıyor.

          Aile birliği mazereti başta olmak üzere diğer mazeret gruplarından da yer değişikliği gerçekleşmeyen öğretmenlerin, eğitim kurumlarının ihtiyaç durumları da göz önünde bulundurularak ihtiyaçlar doğrultusunda -gerekirse birebir görüşmeler yapılarak- taleplerin karşılanması sağlanacak.''

        • 5

          ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

          Öğretmenler, atama sonuçlarını MEBBİS veya e-Devlet kullanıcı hesapları ile giriş yaparak öğrenebilecek.

          ATAMA SONUÇLARI SORGULAMA MEBBİS EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

          ATAMA SONUÇLARI SORGULAMA E-DEVLET EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 6

          İLİŞİK KESME NE ZAMAN?

          Ataması gerçekleşen öğretmenlerin tebligat ve ilişik kesme işlemleri de 19 Ağustos 2024 tarihinde yapılacak.

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