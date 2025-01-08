Öğretmen il içi ve iller arası mazerete bağlı yer değiştirme başvuruları iki aşamalı olarak gerçekleşecek. Öğretmenler, ilk aşamada belgeleriyle birlikte mazeretlerini bildirecek. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlanan 2025 yarıyıl tatili öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme duyurusuna göre, il içi ve iller arası yer değiştirme ön başvuru sürecinin son gününe girildi. Bu nedenle öğretmenler ‘’2025 MEB öğretmen mazerete bağlı yer değiştirme başvurusu nasıl ve nereden yapılır?’’ sorusu gündemdeki yerini aldı. İşte İl içi ve il dışı öğretmen mazerete bağlı yer değiştirme başvuru MEBBİS ekranı ve sürece ilişkin detaylı bilgiler…