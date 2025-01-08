Öğretmen yer değiştirme başvuruları için son gün! İl içi ve il dışı öğretmen mazerete bağlı yer değiştirme başvurusu nasıl yapılır?
2025 yarıyıl tatili öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme duyurusu Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlanmıştı. Duyuruya göre, il içi ve iller arası öğretmen mazerete bağlı yer değiştirme başvuruları 8 Ocak Çarşamba bugün sona eriyor. Henüz başvurularını tamamlamamış olan kadrolu öğretmenler, aile birliği, sağlık, can güvenliği, engellilik durumu ve diğer nedenler mazeretlerine bağlı olarak il içi ve iller arası yer değiştirme işlemlerini MEBBİS üzerinden gerçekleştirebilirler. Peki, il içi ve il dışı öğretmen mazerete bağlı yer değiştirme başvurusu nasıl yapılır? İşte, MEB kılavuzu ile 2025 öğretmen mazerete bağlı yer değiştirme başvuru ekranı…
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Öğretmen il içi ve iller arası mazerete bağlı yer değiştirme başvuruları iki aşamalı olarak gerçekleşecek. Öğretmenler, ilk aşamada belgeleriyle birlikte mazeretlerini bildirecek. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlanan 2025 yarıyıl tatili öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme duyurusuna göre, il içi ve iller arası yer değiştirme ön başvuru sürecinin son gününe girildi. Bu nedenle öğretmenler ‘’2025 MEB öğretmen mazerete bağlı yer değiştirme başvurusu nasıl ve nereden yapılır?’’ sorusu gündemdeki yerini aldı. İşte İl içi ve il dışı öğretmen mazerete bağlı yer değiştirme başvuru MEBBİS ekranı ve sürece ilişkin detaylı bilgiler…
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ÖĞRETMEN MAZERETE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME BAŞVURULARI SONA ERİYOR
Millî Eğitim Bakanlığınca, öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme işlemlerine ilişkin, Bakanlık kadrolarında görev yapan öğretmenlerden Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nde sayılan "aile birliği, sağlık, can güvenliği, engellilik durumu ve diğer nedenler"den birine bağlı olarak mazereti bulunanların yer değiştirme duyurusu yayımlandı.
Duyuruya göre, başvurular iki aşamalı olarak sistem üzerinden alınacak.
Öğretmenler birinci aşamada 30 Aralık 2024-8 Ocak 2025 tarihleri arasında belgeleriyle birlikte mazeretlerini bildirecek.
Ön başvurusu onaylananlar, ikinci aşamada 10-14 Ocak 2025 tarihleri arasında Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri (MEBBİS) üzerinden kurum tercihinde bulunabilecek.
Sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken kadrolu öğretmenliğe atananlar 28 Şubat 2025 tarihi itibarıyla sözleşmeli ve kadrolu toplam üç yıllık çalışma süresini tamamlamaları halinde başvuruda bulunabilecek.
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ÖĞRETMEN MAZERETE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR?
Başvurular, “mebbis.meb.gov.tr” veya “personel.meb.gov.tr” adreslerindeki “MEBBİS Mazeret Durumuna Bağlı Yer Değiştirme Başvuru Formu” doldurularak yapılacak ve belgeler eğitim kurumu müdürlüğüne teslim edilecek.
Başvuru formu eğitim kurumu müdürlüğünce onaylanacak ve bir örneği öğretmene verilecek.
ÖĞRETMEN MAZERETE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
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ÖĞRETMEN İLLER ARASI TAYİN BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
Başvurular, mazeretleri sebebiyle görev yerlerinden ayrılacak öğretmenlerin yerine atama yapılabilmesi bakımından, Yer Değiştirme Takviminde belirtilen tarihler arasında iki aşamalı olarak alınacaktır.
Birinci aşamada, öğretmenler Elektronik Başvuru Formunu doldurarak mazeret durumuna göre atanmak istedikleri il ve ilçeyi seçerek başvuru formunu onaylatacaktır.
İkinci aşamada, öğretmenlerin atanmak istedikleri il ve ilçede alanlar itibarıyla öğretmen norm kadrosu boş bulunan eğitim kurumları ile muhtemel boşalacak eğitim kurumlarının listesine başvuru sistemi üzerinden erişilebilecektir.
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Birinci aşamada başvurusu onaylanan öğretmenler, ikinci aşamada tercih önceliklerini dikkate alarak atanmak istedikleri eğitim kurumu kodlarını, başvuru formuna yazacaklardır.
Tercih aşamasında boşalması muhtemel eğitim kurumu olarak ilan edilen ancak atamalar sonucunda bunlardan norm kadrosu boşalmayan eğitim kurumlarını tercih eden öğretmenlerin bu tercihleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
Öğretmenler başvuru yapmadan önce atamaya esas hizmet puanı ve hizmet süresine ilişkin bilgilerini kontrol etmeleri gerekmektedir. Bu çerçevede öğretmenler başvuru ve atamalarına etki edecek bilgilerini MEBBİS/Kişisel Bilgiler Modülünden inceleyerek varsa eksik bilgilerini güncellemekle sorumludur.
Başvuruların Yer Değiştirme Takviminin son günlerinde yapılması durumunda başvurusu hatalı ya da eksik belge sebebiyle reddedilenlerin yeniden başvuru yapma durumu mümkün olamayabileceğinden öğretmenlerin başvurularını olabildiğince erken yapmaları ve onay/ret işlemlerini takip etmeleri gerekmektedir.
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TERCİHLER NASIL YAPILACAK?
İller arasında
Öğretmenler, mazeretlerinin bulunduğu ilde tercihe açılan eğitim kurumlarının tamamını tercih edebilecek.
Hizmet puanı yetersizliği sebebiyle yer değiştirmeleri yapılamayan öğretmenler, istemeleri halinde ilgili mevzuatı uyarınca aylıksız izin kullanabilecek.
İl içinde
İl içinde mazeret durumuna bağlı yer değiştirme talebinde bulunan öğretmenler, mazeretlerinin bulunduğu yerleşim yerindeki tercihe açılan eğitim kurumlarının tamamını tercih edebilecek.
Büyükşehir statüsündeki illerde görev yapan öğretmenler aile birliği mazereti kapsamında eşinin görev yaptığı ilçedeki eğitim kurumlarını tercih edebilecek.
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YER DEĞİŞTİRMELER VE TEBLİGAT
Yer değiştirmeler, öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacak.
Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurası ile belirlenecek.
Sonuçlar, “personel.meb.gov.tr” adresinde yayımlanacak olup yer değiştirmesi yapılan öğretmenlerin tebligat, ayrılma ve başlama işlemleri Yer Değiştirme Takviminde belirtilen süreler içinde tamamlanacak.
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ATAMALAR NE ZAMAN YAPILACAK?
Atamalar 16 Ocak 2025 tarihinde gerçekleştirilecek. Ataması gerçekleştirilenlerin ayrılma işlemleri, 17 Ocak 2025 tarihi itibarıyla yapılacak.
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İHTİYAÇ LİSTESİ YAYINLANDI MI?
Kontenjan ve öğretmenlerin il içi ve il dışı ihtiyaç listesi, her il ve ilçe için ayrı ayrı il müdürlükleri tarafından resmi internet sitesinde açıklanıyor. İlgili müdürlüklerin duyurularını takip ederek il içi ve il dışı tayin ihtiyaç listelerini inceleyebilirsiniz.
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