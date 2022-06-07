Öğretmen maaşları ne kadar, kaç TL oldu ve artacak mı? 3600 ek gösterge sonrası öğretmen ve emekli öğretmen maaşlarında son durum gelişmeleri

3600 ek göstergede sona gelindi. Hazine ve Maliye Bakanlığı 3600 ek göstergeye ilişkin bütçe çalışmasını tamamladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in geçen hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunduğu ek gösterge çalışması Meclis'e geliyor. Yeni düzenlemeyle emekli ikramiyeleri yüzde 20 artacak. Peki, öğretmen maaşları ne kadar oldu? 3600 ek gösterge sonrası öğretmen ve emekli öğretmen maaşları ne kadar olacak?

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLADI: 3600 EK GÖSTERGEDE 600 PUAN ARTIŞ!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine toplantısında yaptığı açıklamada, "Fiyatları izahı mümkün olmayan bir şekilde artan ürünlerinin üretimlerini teşvik ederek, tedarikini kolaylaştırarak stokçuların oyununu bozacağız. Ekonomik istikrar ile finansal istikrar konusunda ciddi bir sıkıntımız bulunmuyor. Fiyat istikrarını aldığımız tedbirlerin yanı sıra cari fazlayı arttırarak sağlamayı planlıyoruz.

Son dönemde ülkemizde ilave kaynaklı girişi sağlayacak pek çok girişimde bulunduk. Bir kısmı fiilen işliyor, bir kısmında mekanizmaları koruyoruz. Fiyat artışlarını durduracak, milletimizin gelir kaybını telafi edecek çalışmaları makro adımlarla programımızı sürdürüyoruz. Dün açıkladığımız buğday ve arpa alım fiyatları çiftçilere verdiğimiz desteğin açık şeklidir.

Temmuz ayındaki enflasyon farkı artışlarıyla ücretlileri biraz daha rahatlatacağız. Yılbaşında tüm çalışanların durumlarını gözden geçirerek herkesin hakkını almasını temin edeceğiz. Sosyal yardım şemsiyemizi genişleterek hiçbir vatandaşımızın mağduriyetine izin vermeyeceğiz.

Çalışmaları birlikte yürüttüğümüz Hazine ve Maliye Bakanımız ve ekonomi yönetimimizle beraber programımızı kararlılıkla uygulamayı devam edeceğiz. Kabine çalışmalarımızla bağlantılı bazı hususları sizlerle paylaşmak istiyorum. Memurlarımızın Ek Gösterge düzenlemesiyle ilgili çalışmayı tamamladık. Meclisimizin takdirine sunacak safhaya getirdik. Bu konu ilk gündeme geldiğinde öğretmen, polis, sağlık çalışanları ve din görevlilerimize Ek Göstergelerini 3600'e çıkarma sözü vermiştik.

Ancak sadece bu kesimlerde artışın memurların arasında adaletsizliğe yol açacağını gördük. Şartlarımızı zorlama pahasına tüm memurlarımızın ek göstergelerinde 600 puanlık yükseltmeye gittiğini kararlaştırdık.

Ülkemizde 5,3 milyon kamu görevlimizin tamamı yılbaşından itibaren bu düzenlemeden yararlanacaktır. Birinci dereceye gelmiş olma şartıyla söz verdiğimiz tüm meslek grubundaki hak sahipleri 3600 Ek Göstergeye yükseltilecektir." ifadelerini kullandı.

BAKAN ÖZER'DEN 3600 EK GÖSTERGE AÇIKLAMASI

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Anadolu Ajansı Editör Masası'nda eğitim gündemine ilişkin soruları yanıtladı. Bakan Özer, 3600 ek gösterge düzenlemesiyle ilişkin ise şunları söyledi: "60 bin öğretmenimiz bu haktan yararlanıyor. 411 bin civarında da emekli öğretmenimiz, yani yaklaşık 470 bin öğretmenimiz bu haktan yararlanacak."

3600 EK GÖSTERGE EMEKLİ AYLIĞI VE İKRAMİYELERİNE NASIL YANSIYACAK?

Habertürk’ten Ahmet Kıvanç’ın haberine göre; Ek gösterge artışı, memuriyete 2008 yılından önce başlamış olanların emekli aylıklarında doğrudan artış şeklinde yansıyacak. Öğretmen, polis ve dört yıllık dini yükseköğrenim mezunu din görevlilerinden 25 yıl hizmet üzerinden emekli olanlar şu an 5.242 TL, hemşireler ile diğer lisans mezunu din görevlileri ise 5.095 TL emekli aylığı alıyor. Otuz yıl hizmeti olanlar ise sırasıyla 5.592 TL ve 5.435 TL aylık alıyorlar. Ek göstergenin 3600’e çıkartılması halinde aynı kişiler 25 yıl hizmet üzerinden 6.399 TL, 30 yıl hizmet üzerinden ise 6.826 TL aylık alacaklar.

3600 ek gösterge ile emekli aylığı ve ikramiye ne olacak? (25 yıl hizmet üzerinden) (TL) Mevcut emekli aylığı Mevcut ikramiye 3600 sonrası emekli aylığı 3600 sonrası ikramiye Emekli aylığı farkı İkramiye farkı Öğretmen 5.242 168.030 6.399 205.113 1.157 37.083 Polis 5.242 168.030 6.399 205.113 1.157 37.083 Hemşire 5.095 163.321 6.399 205.113 1.304 41.792 İmam - hatip (*) 5.242 168.030 6.399 205.113 1.157 37.083 İmam - hatip (**) 5.095 163.321 6.399 205.113 1.304 41.792 Emekli aylıklarına yüzde 4 oranında ek ödeme dahildir. (*) 4 yıllık dini yüksek öğrenim mezunu (**) Lisans mezunu

Memuriyete 2008 öncesinde başlamış olup kanun çıktıktan sonra emekli olan söz konusu memurların emekli ikramiyeleri artacak. Öğretmen, polis ve 4 yıllık dini yükseköğrenim mezunu din görevlilerinin ikramiyeleri 25 yıllık hizmet üzerinden 37.083 TL, 30 yıllık hizmet üzerinden ise 44.499 TL artacak.

Hemşire ve diğer lisans mezunu din görevlilerinin ikramiyeleri ise 25 yıllık hizmet üzerinden emekli olanlarda 41.792 TL, 30 yıllık hizmetle emekli olanlarda ise 50.200 TL artacak.

3600 ek gösterge ile emekli aylığı ve ikramiye ne olacak? (30 yıl hizmet üzerinden) (TL) Mevcut emekli aylığı Mevcut ikramiye 3600 sonrası emekli aylığı 3600 sonrası ikramiye Emekli aylığı farkı İkramiye farkı Öğretmen 5.592 201.637 6.826 246.136 1.234 44.499 Polis 5.592 201.637 6.826 246.136 1.234 44.499 Hemşire 5.435 195.936 6.826 246.136 1.391 50.200 İmam - hatip (*) 5.592 201.637 6.826 246.136 1.234 44.499 İmam - hatip (**) 5.435 195.936 6.826 246.136 1.391 50.200 Emekli aylıklarına yüzde 4 oranında ek ödeme dahildir. (*) 4 yıllık dini yüksek öğrenim mezunu (**) Lisans mezunu

ÖĞRETMENLERİN EK GÖSTERGESİ TAMAM

Öğretmenlerin ek göstergesi, şubat ayında Resmi Gazete’de yayımlanan Öğretmenlik Meslek Kanunu ile 3000’den 3600’e yükseltildi. Emekli öğretmenler, 15 Ocak 2023 tarihinden itibaren 3600 ek gösterge üzerinden emekli aylığı alacaklar.

Ek gösterge ile ilgili düzenlemenin TBMM tatile girmeden önce yasalaştırılması bekleniyor. Yasa yaz aylarında çıkartılsa bile polis, hemşire, din görevlisi ile hiyerarşik denge amacıyla ek göstergesi yükseltilen diğer memurların yeni ek göstergeleri de 15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe girecek.

Hiyerarşik denge amacıyla ek göstergesi yükseltilecek olanların başında daire başkanları, bakanlıkların il müdürleri ve yardımcıları, il ve ilçe müftüleri, genel müdür yardımcıları, daire başkanları gibi idareciler yer alıyor.

ÖĞRETMEN MAAŞLARI NE KADAR?

MEMUR MAAŞLARI (Net / TL) UNVAN VE DERECE Temmuz 2021 Ocak 2022 Vali 22412 29225 Genel müdür (1/4) 16177 21095 Şube müdürü (Lisans - 1/4) 8526 11118 Memur (Lisans - 9/1) 5277 6881 Öğretmen (1/4) 6587 8590 Kaymakam 1. sınıf (1/4) 14826 19333 Başkomiser (3/1) 8522 11113 Polis memuru (8/1) 7465 9734 Uzman doktor (1/4) 10126 13204 Hemşire (Lisans - 5/1) 6391 8334 Mühendis (1/4) 8703 11349 Teknisyen (Lise - 11/1) 5491 7160 Araştırma görevlisi (7/1) 8265 10778 Vaiz (1/4) 6844 8925 Avukat (1/4) 8311 10837 En düşük memur maaşı 4880 6364 Maaş hesaplamalarında eşi çalışmayan kişiye ödenen aile yardımı ve 0-6 yaş grubu 2 çocuk yardımı esas alınmıştır