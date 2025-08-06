2025 yılı yaz tatili öğretmenlerin iller arası mazerete bağlı yer değiştirme başvuru süreci 5 Ağustos’ta tamamlandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan kılavuz doğrultusunda, atamalar 6 Ağustos’ta yapıldı. Aile birliği, sağlık, can güvenliği, engellilik durumu ve diğer nedenler mazeretlerine bağlı olarak iller arası yer değişikliği başvurusu yapanlar tarafından öğretmen il dışı atama sonuçları sorgulama ekranı araştırılmaya başlandı. Tebligat ve ilişik kesme işlemleri 7 Ağustos'ta yapılacak. Peki, 2025 Öğretmen il dışı atama sonuçları nasıl öğrenilir? İşte, 2025 Öğretmen iller arası mazerete bağlı yer değiştirme sonucu sorgulama MEBBİS ve e-Devlet ekranı...