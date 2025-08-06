Habertürk
        Haberler Bilgi Gündem ÖĞRETMEN İL DIŞI ATAMA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2025 (MEBBİS) | MEB Öğretmen iller arası mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?

        Öğretmen il dışı atama sonuçları açıklandı! MEBBİS Öğretmen iller arası mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları sorgulama ekranı

        2025 yılı yaz tatili öğretmenlerin iller arası mazerete bağlı yer değiştirme işlemleri için süreç tamamlandı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi eğitim kurumlarında görev yapan kadrolu öğretmenlerin aile birliği, sağlık, can güvenliği, engellilik durumu ve diğer nedenlere bağlı olarak iller arası yer değiştirme başvuruları, 2 aşamalı olarak 18 Temmuz-5 Ağustos 2025 tarihleri arasında alındı. Merakla beklenen öğretmen il dışı atama sonuçları açıklandı. Adaylar, MEBBİS veya e-Devlet üzerinden atandıkları il, ilçe ve okulları öğrenebilecek. Peki, MEB Öğretmen il içi atama sonuçları nasıl öğrenilir? İşte, 2025 Öğretmen il dışı mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları sorgulama ekranı.

        Giriş: 06.08.2025 - 08:36 Güncelleme: 07.08.2025 - 07:13
          2025 yılı yaz tatili öğretmenlerin iller arası mazerete bağlı yer değiştirme başvuru süreci 5 Ağustos’ta tamamlandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan kılavuz doğrultusunda, atamalar 6 Ağustos’ta yapıldı. Aile birliği, sağlık, can güvenliği, engellilik durumu ve diğer nedenler mazeretlerine bağlı olarak iller arası yer değişikliği başvurusu yapanlar tarafından öğretmen il dışı atama sonuçları sorgulama ekranı araştırılmaya başlandı. Tebligat ve ilişik kesme işlemleri 7 Ağustos'ta yapılacak. Peki, 2025 Öğretmen il dışı atama sonuçları nasıl öğrenilir? İşte, 2025 Öğretmen iller arası mazerete bağlı yer değiştirme sonucu sorgulama MEBBİS ve e-Devlet ekranı...

          ÖĞRETMEN İL DIŞI ATAMA SONUÇLARI AÇIKLANDI!

          Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı resmi eğitim kurumlarında görev yapan kadrolu öğretmenlerin; aile birliği, sağlık, can güvenliği, engellilik durumu ve diğer nedenler mazeretlerine bağlı olarak iller arası yer değiştirme başvuruları, 18 Temmuz-5 Ağustos 2025 tarihleri arasında alınmıştı.

          2025 Yılı Yaz Tatili Öğretmenlerin İller Arası Mazerete Bağlı Yer Değiştirme Kılavuzu doğrultusunda 2 aşamalı olarak yapılan başvurular sonuçlandı.

          Atamalar, 6 Ağustos 2025 tarihinde gerçekleştirildi.

          ÖĞRETMEN İL DIŞI ATAMA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

          Öğretmen il dışı atama sonuçları, “personel.meb.gov.tr” adresi üzerinden erişime açılacak.

          E-DEVLET ÖĞRETMEN İL DIŞI ATAMA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

          MEBBİS ÖĞRETMEN İL DIŞI ATAMA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

          TEBLİGAT VE AYRILMA İŞLEMLERİ NE ZAMAN?

          Ataması gerçekleştirilen öğretmenlerin tebligat ve ilişik kesme işlemleri, 7 Ağustos 2025 tarihi itibarıyla yapılabilecek.

          ÖĞRETMENLERİN İLLER ARASI MAZERETE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

        Habertürk Anasayfa