Öğretmen dizisi bugün neden yok? Öğretmen 8. yeni bölümü ne zaman? Soruları dizinin severleri tarafından merak konusu oldu. FOX TV'den konuyla ilgili açıklama geldi. İşte detaylar...

ÖĞRETMEN DİZİSİ BU AKŞAM NEDEN YOK? 8. YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

FOX TV yayın akışında Öğretmen dizisinin bu akşamki yeni bölümü yer almıyor. Yeni bölüm yerine tekrarı saat 22:45'te yayınlanacak.

Öğretmen dizisi 8. yeni bölümü 8 Kasım Pazar günü yayınlanacak.

ÖĞRETMEN 8. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Taner'le yüzleşmesinden sonra Akif, kendine olan güvenini tamamen kaybetmiştir. Artık görev Akif'tedir. Akşam sekize kadar hem kendini hem de öğrencilerini yaptıklarında haklı olduğuna ikna etmelidir.

Fakat kendi hafızasına bile güvenemiyorken bunu nasıl başaracaktır? Sonunda her şeyi hatırlamayı başaran Zeynep ise Akif'e, onu ikna edebilmek için zamanında ulaşabilecek midir?