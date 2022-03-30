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Öğretmen ataması ne zaman yapılacak? MEB ile 2022 öğretmen atama tarihleri açıklandı mı, kontenjan ve branş dağılımı nasıl?

Öğretmen atama tarihleri 2022: MEB ile öğretmen ataması ne zaman yapılacak, kontenjan ve branş dağılımı nasıl?

Öğretmen ataması ne zaman 2022? Öğretmen atama tarihleri ve brans dağılımı hakkındaki aramalar hız kazandı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 2022 öğretmen atama takvimi açıklaması yaptı. 2021 KPSS atamasını bekleyen binlerce vatandaş “MEB ile 2022 öğretmen atama tarihleri açıklandı mı?” sorusuna yanıt aradı. İşte, detaylar…

30.03.2022 - 12:28 | Güncelleme: GÜNDEM

  • Milli Eğitim Bakanlığı öğretmen atama takvimi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 2022 KPSS atama tarihlerini bekleyen binlerce öğretmenin gündeminde “Öğretmen ataması ne zaman yapılacak, kontenjan ve branş dağılımı nasıl?” sorusu yer alıyor. Peki, MEB ile 2022 öğretmen atama tarihleri açıklandı mı? İşte, konuyla ilgili merak edilenler

  • BAKAN ÖZER’DEN MÜJDE!

    Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 29 Mart Salı günü katıldığı canlı yayında atamalar hakkında şu sözleri söyledi: “Biz öğretmen istihdamını önemsiyoruz. Açtığımız okulların hepsine öğretmenlerimiz atanacak. 2021 KPSS ataması elbet olacak. En fazla ihtiyacı olan okula en fazla ücreti, ödenek aktarımını yaptık. Bizim okullarımızın ihtiyaçlarını karşılamaya dair sorunumuz yok.”

  • ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN YAPILACAK 2022?

    Bu yılki öğretmen ataması için çalışmaları sürdürdükleri dile getiren Bakan Özer müjdeyi vermişti. Atama takviminin Milli Eğitim Bakanlığı tarafından netleştirilmesi bekleniyor.

  • 2022 ÖĞRETMEN ATAMASI KONTENJAN VE BRANŞ DAĞILIMI NASIL?

    Atama takviminin yayınlanasıyla birlikte kadro ve branş dağılımı da netlike kazanacak. Ocak ayında yapılan 15 bin öğretmen atamasında en fazla atama 2 bin 175 kişiyle sınıf öğretmenliği branşında gerçekleştirildi. 

  • Bin 755 kontenjan özel eğitim öğretmenliği, bin 302 kontenjan da okul öncesi öğretmenliği branşına ayrıldı. Öğretmen ataması için 110 alandan her biri için de kontenjan belirlendi.

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