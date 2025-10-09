Habertürk
        Öğretmen ataması ne zaman ve kadro dağılımı belli mi? 10 bin öğretmen ataması tarihi

        Öğretmen ataması ne zaman ve kadro dağılımı belli mi? 10 bin öğretmen ataması tarihi

        Atama bekleyen vatandaşlar 10 bin öğretmen ataması ile ilgili son durumu merak ediyor. Daha önceden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 25 bin öğretmen atamasının ilk aşamasında, 15 bin kadro için başvurular alınmıştı. Şimdi ise gözler 10 bin öğretmen atama tarihine çevrildi. Peki, Öğretmen ataması ne zaman ve kadro dağılımı belli mi?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.10.2025 - 12:25 Güncelleme: 09.10.2025 - 12:25
        • 1

          Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025 yılı kapsamında toplam 25 bin öğretmen ataması gerçekleştiriyor. İlk etapta 15 bin kadro alımı tamamlandı. Peki, 10 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak?

        • 2

          10 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN?

          Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2025 yılı öğretmen atamalarının 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde duyurulacağını açıkladı.

        • 3

          MEB'den daha önce konuya ilişkin yapılan açıklama şu şekilde:

          "Milli Eğitim Akademisi için belirlenen 10 bin atamaya ilişkin takvimin detayları ise Akademiye Giriş Sınavı sonuçlarının ilanından sonra kamuoyuyla paylaşılacaktır. Geleceğimizi inşa edecek nesillerin yetiştirilmesinde görev almak üzere eğitim ailemize yeni katılacak öğretmenlerimizin atanma işlemlerinin her aşamasındaki tüm çalışmalar, mevzuat çerçevesinde titizlikle yürütülecektir."

