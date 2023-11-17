ÖĞRETMEN ATAMALARINDA MÜLAKAT KALDIRILACAK MI?

Milli Eğitim Teşkilat Kanunu'nu düzenleyen kanun hükmünde kararnameye göre; öğretmen alımlarında sözlü sınav uygulaması getirildi. 2016'da kurulan sisteme göre KPSS'de belli puan barajını geçen adayların 3 katı aday sözlü sınava çağrılıyor. Dolayısıyla şu anda öğretmen alımlarında sözlü sınavın olması yasal bir zorunluluktur. Kanunda da herhangi bir değişiklik olmadığına göre mülakat sistemi zaten devam ediyor.