Öğretmen atama takvimi: 2024 MEB ile öğretmen atamaları ne zaman yapılacak?
Öğretmen atama takvimi 2023-2024 eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla araştırılıyor. Kritik açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin öğretmen atamaları hakkında da konuştu. Bu noktada gözler "Öğretmen ataması ne zaman yapılacak, kontenjanlar belli oldu mu?" sorusuna çevrildi. İşte, 2023-2024 öğretmen atamaları ile ilgili detaylar...
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Öğretmen atamalarına ilişkin açıklamalar gelmeye devam ediyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, son olarak Meclis'te basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Tekin'in açıklamalarının ardından öğretmen atama takvimi, kadro ve branş dağılımı araştırılmaya başladı. İşte, 2024 öğretmen ataması ile ilgili detaylar haberimizin devamında...
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen atamasına ilişkin yöneltilen soruya, "Tabii ki mutlaka olacak. Bütçenin genel kuruldan geçmesini bekliyoruz. Bütçede kamuya alınacak personel sayısı bakanlıklar arasında dağılıyor. Biz de kendi adımıza düşen kontenjanı nasıl değerlendireceğimizi ondan sonra belirleyeceğiz." yanıtını verdi.
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ÖĞRETMEN ATAMALARINDA MÜLAKAT KALDIRILACAK MI?
Milli Eğitim Teşkilat Kanunu'nu düzenleyen kanun hükmünde kararnameye göre; öğretmen alımlarında sözlü sınav uygulaması getirildi. 2016'da kurulan sisteme göre KPSS'de belli puan barajını geçen adayların 3 katı aday sözlü sınava çağrılıyor. Dolayısıyla şu anda öğretmen alımlarında sözlü sınavın olması yasal bir zorunluluktur. Kanunda da herhangi bir değişiklik olmadığına göre mülakat sistemi zaten devam ediyor.
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ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN YAPILACAK?
Öğretmen atamalarına ilişkin tarih ve kadro-branş dağılımı bilgisi henüz bulunmuyor. Konuya lişkin resmi bir açıklama yapıldığında haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.