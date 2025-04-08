Öğretmen atama ile yönetici görevlendirme sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığınca özel program ve proje uygulayan eğitim kurumlarına öğretmen ataması ve yönetici görevlendirmesine ilişkin başvuru kılavuzu 5 Şubat 2025'te yayımlanmıştı. Bu doğrultuda müdür, müdür yardımcısı olarak görevlendirileceklerin ve öğretmen olarak atanacak adayların 12- 17 Şubat 2025 tarihleri arasında elektronik ortamda yaptığı başvurular sonuçlandı. Ataması gerçekleşen öğretmenlerin tebligat, ayrılma ve başlama işlemleri 27 Haziran 2025; yöneticilerin ise 11 Temmuz 2025'ten itibaren yapılacak.

*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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