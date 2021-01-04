Öğrenme bozuklukları olan hastalar için ses frekanslarıyla çalışan cihaz ürettiler

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Proje Koordinatörü AKÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Karaca, gazetecilere yaptığı açıklamada, 7 yıl önce çocuklarda dikkat eksikliği, disleksi, otizm gibi pek çok problemin çözümüne çare bulmak amacıyla araştırmalara başladıklarını söyledi.

Yaptıkları çalışmalar sonucu yüksek frekanslı sesler ile nöral sistemi uyaran bir cihaz geliştirdiklerini ifade eden Karaca, "Cihazın herhangi bir yan etkisi bulunmuyor. Tamamen yüksek frekanslı sesler ile nöral sistemi uyaran etki meydana getiren bir alet." dedi.

- "Bizim ürettiğimiz cihaz, birçok açıdan daha üstün"

Karaca, cihazın, dikkat eksikliği, öğrenme güçlüğü, disleksi, otizm, konuşma bozukluğu gibi birçok alandaki problemlerin çözümüne katkı sağladığını dile getirerek, "Dünyada bu cihazın benzerleri var ancak bizim ürettiğimiz cihaz, birçok açıdan daha üstün. Bu cihaz, şu an itibarıyla dünyada bu alanda en ileri teknoloji ve uygulamaları içeren bir cihaz olma özelliği taşımaktadır." ifadelerini kullandı.

AKÜ Öğretim Üyesi, aynı zamanda Afyon-Uşak Zafer Teknoloji Geliştirme Bölgesi Genel Müdürü Prof. Dr. Tuğrul Kandemir de bu tür projelerin sayısının her geçen gün artmasını ümit ettiklerini bildirdi.

AKÜ Biyomedikal Mühendisliği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Uğur Fidan ise cihazın Ar-Ge ve üretim aşamasındaki geliştirme süreçlerini lisans ve lisans üstü öğrencilerle devam ettirdiklerini belirterek, "Üniversitede böyle bir cihazın üretilmiş olması ve öğrencilere farklı iş imkanlarının sağlanmış olması bizim için gurur verici." diye konuştu.

AKÜ Psikoloji Bölümünde Bölüm Başkanı Pınar Dursun da cihazı geliştirmeye devam ettiklerini bildirdi.