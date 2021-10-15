İHA

Edinilen bilgiye göre, ilçede bulunan Anadolu Lisesi'nde 15 yaşındaki öğrenci M.T. K., felsefe dersinde gürültü yaptığı gerekçesiyle öğretmeni M.Y., tarafından darbedildi, o anlar ise bir cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

İHA'da yer alan habere göre görüntülerin ortaya çıkması üzerine Gaziantep Valiliği tarafından öğretmen hakkında soruşturma başlatılarak, açığa alınan öğretmen M.Y., ailenin şikayetçi olmasının ardından gözaltına alındı. Savcılıkta ifadesi alınan öğretmen M.Y.'nin ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

Öğretmen M.Y. hakkında başlatılan adli ve idari soruşturmanın sürdüğü öğrenilirken, olayın görüntülerini çekenlere yönelik kovuşturmanın da sürdüğü öğrenildi. Olayın ardından okuldaki cep telefonu yasağının titizlikle yürütüldüğü ve öğrencilerin her gün üst aramasının yapılarak okula alındığı ileri sürüldü.