Öğretmenden ders ortasında gürültü dayağı!

İHA

Edinilen bilgiye göre, ilçede bulunan Anadolu Lisesi'nde 15 yaşındaki Lise öğrencisi M.T. K., felsefe dersinde gürültü yaptığı gerekçesiyle öğretmeni M.Y., tarafından arkadaşlarının arasında darbedildi.

İHA'nın haberine göre, o anlar ise cep telefonu ile kaydedildi. Gaziantep Valiliği de öğretmenin açığa alındığını ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Öğrenci ile ailesinin ise bugün İslahiye Cumhuriyet Başsavcılığına başvuruda bulunarak öğretmen ve görüntüleri çekenler hakkında şikayetçi olduğu öğrenildi. Öte yandan, görüntüleri çeken kişi ya da kişilerin belirlenmesi için kovuşturma başlatıldığı öğrenildi.