Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üniversite öğrencilerine verilecek ulaşım desteğini açıklamasıyla birlikte detaylar öğrenciler tarafından merak ediliyordu. Ulaşım desteğinin tüm şartları Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından açıklandı. Peki, öğrencilere ulaşım desteği ne kadar ve ne zaman verilecek? İşte, detaylar....