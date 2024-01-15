Öğrenciler için yarıyıl tatil rehberi: Evde yapılabilecek eğlenceli aktiviteler

FOTOĞRAF ÇEKMEK

Evin bir köşesini belirledikten sonra seçtiğiniz bir temaya göre o bölgeyi süsleyin ve çocuğunuz ile fotoğraf çekilin. Bu sayede çocuğunuzla olan anılarınızı kalıcı hale getirebilirsiniz, ayrıca çocuğunuz da eğlenmiş olur.

Kaynak: Aspire Hub, Book Widgets, Project School Wellness