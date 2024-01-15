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        Haberler Yaşam Öğrenciler için yarıyıl tatil rehberi: Evde yapılabilecek eğlenceli aktiviteler

        Öğrenciler için yarıyıl tatil rehberi: Evde yapılabilecek eğlenceli aktiviteler

        Yarıyıl tatili kışa denk geldiği için her yer soğuk oluyor ve öğrenciler evde vakit geçirmek isteyebiliyor. Peki, evde ne gibi eğlenceli etkinlikler yapabilirler? İşte sizin için, evde sıkılmaktan kurtaracak birbirinden farklı aktiviteler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.01.2024 - 10:15 Güncelleme: 15.01.2024 - 10:15
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        • 1

          Okul tatil olabilir ama öğrenme asla bitmez. Öğrencilerin evde sıkılmasını önleyecek, eğlenirken aynı zamanda öğretecek aktivitelere ihtiyacı olabilir. Yarıyıl tatilini hem unutulmaz hem de verimli kılacak pek çok eğlenceli aktivite var. İşte, öğrencilerin ve ailelerin ara tatilde deneyebileceği ev aktivitelerinden bazıları...

        • 2

          KENDİN YAP (DIY) PROJESİ

          Çocukların el becerisini artıracak yöntemlerden birisi, kendin yap projeleridir. Örneğin; kuşlar için kuş evi, kedi ve köpekler için mini kulübe gibi etkinlikler yapılabilir. Böylelikle, hem hayvanlara yardım edilebilir hem de sokak hayvanlarının bu eşyaları kullandığını görünce mutlu olabilirler.

        • 3

          KARAOKE YAPMAK

          Aileyle birlikte sevdikleri şarkıları söylemek öğrencilerin rahatlamasını sağlayabilir. Şarkı söylemek; konsantre olmayı, dikkat etmeyi ve duyduklarını tekrarlamayı öğretir. Ayrıca bu aktivite çocukların, kelime dağarcığını ve dil becerilerini geliştirmesine yardımcı olabilir.

        • 4

          BİTKİ YETİŞTİRMEK

          Bahçeniz ya da balkonunuz yoksa çim adam gibi ürünler alarak çocuklarda sorumluluk bilinci yaratabilirsiniz. Bununla birlikte, eğer evde alanınız varsa çocuğunuza istediği bir bitkiyi diktirebilirsiniz, böylece diktiği bitki hakkında bilgi sahibi olabilir ve dikerken el becerisini görebilirsiniz.

        • 5

          KART OYUNLARI

          Evinizde varsa UNO gibi kart oyunları, yoksa iskambil gibi kart oyunları oynayarak çocukların stratejik zekasını artırmaya yardımcı olabilirsiniz. Ayrıca iskambil kartı gibi oyunlar evrenseldir ve her yaşa uygun olduğundan aile büyükleri ile vakit geçirilmesini de sağlayabilir.

        • 6

          BİRBİRİNİ TANIMA ETKİNLİĞİ

          Evi bir süreliğine dağıtacak bu etkinlikte çocuklarınızı daha iyi tanıma fırsatı bulabilirsiniz. Çocuğunuz hakkında öğrenmek istediğiniz soruları sorun ve çocuğunuza bir kağıt parçası verin. Örneğin ''en sevdiğin yemek nedir?'' diye sorun ve kendiniz de cevap yazın.

        • 7

          Birçok soru sorun ve hepsini kağıda yazdıktan sonra kağıtları top yaparak odaya fırlatın. Çocuklarınızla birlikte topları yerden alın ve kimin hangi soruya cevap verdiğini bulmaya çalışın. Bu etkinlikle çocuklar, hem eğlenebilir hem de karşısındaki kişinin ilgi alanları konusunda meraklı olmayı öğrenebilir.

        • 8

          BİRLİKTE YEMEK YAPMAK

          Sömestir, çocuğunuzun önlüğünü takıp yemek pişirmeye başlaması için en iyi zamanlardan birisidir. Onları çok zorlamayacak basit tarifler, ileride yalnız kalmaları gereken durumlarda aç kalmamalarını sağlar bu yüzden şimdiden bir yemek öğretmekte fayda var.

        • 9

          MASA OYUNLARI

          Masa oyunları da aile ile vakit geçirmenin yollarından birisidir. Ayrıca bu oyunlar; kurallara uyma, sırayla hareket etme gibi sosyal becerilerin geliştirilmesine de yardımcı olur. Örneğin, İsim-Şehir gibi oyunlar dünya hakkında bilgilenmelerini sağlarken Tabu gibi oyunlar kısa sürede anlatma becerisiyle beraber kelime dağarcığını da genişletebilir.

        • 10

          YENİ HOBİ AŞILAMAK

          Hobiler, öğrencilerin kendi yeteneklerini keşfetmelerine olanak tanır. Çizim yapmak veya resim boyamak, yarıyıl tatilinde çocuklarınızla birlikte deneyebileceğiniz hobilere güzel örneklerdir. Gerçekten keyifli olmasının yanı sıra yaratıcılığı ve hayal gücünü de besleyerek çocukların alternatif ifade biçimlerini geliştirebilir.

        • 11

          FOTOĞRAF ÇEKMEK

          Evin bir köşesini belirledikten sonra seçtiğiniz bir temaya göre o bölgeyi süsleyin ve çocuğunuz ile fotoğraf çekilin. Bu sayede çocuğunuzla olan anılarınızı kalıcı hale getirebilirsiniz, ayrıca çocuğunuz da eğlenmiş olur.

          Kaynak: Aspire Hub, Book Widgets, Project School Wellness

        Haberi Hazırlayan: Ece Çınar
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