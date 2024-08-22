Oğlunun gözü önünde karısını öldürdü!
Olay, Konya'da meydana geldi. 3 çocuk annesi kadının hayatı kıskançlık yüzünden zindana dönmüştü. Ayrılma kararı aldığı adam, kadını bir türlü rahat bırakmadı. Kadını, evladının gözü önünde bıçaklayıp öldürdü. Vahşetin ardından araçtaki cansız bedenle karakolun yolunu tuttu.
Giriş: 22.08.2024 - 19:39 Güncelleme: 22.08.2024 - 19:39
Olay, Konya'da meydana geldi.
3 çocuk annesi kadının hayatı kıskançlık yüzünden zindana dönmüştü.
Ayrılma kararı aldığı adam, kadını bir türlü rahat bırakmadı.
Kadını, evladının gözü önünde bıçaklayıp öldürdü.
Vahşetin ardından araçtaki cansız bedenle karakolun yolunu tuttu.
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