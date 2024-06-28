Oğlunun bıçakladı! Ölmeden önce şikayetçi olmadığını söyledi

Bursa'da şizofreni hastası olduğu öne sürülen Yakup Demirboğa (24), annesi Gülçin Demirboğa (49) evdeyken, "Onu bir başka kadın ile yatakta gördüm" diyerek babası Süleyman Demirboğa'yı (49) karnından bıçakladı.

DHA'nın haberine göre polise verdiği ifadede oğlundan şikayetçi olmayan Süleyman Demirboğa, tedavi gördüğü hastanede öldü. Tutuklanan Yakup Demirboğa, Bursa Dörtçelik Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nde müşahede altına alındı.

ŞİZOFRENİ TEDAVİSİ GÖRÜYORDU

Olay, Gürsu ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde meydana geldi. 4 yıldır şizofreni tedavisi gördüğü öne sürülen Yakup Demirboğa, annesi Gülçin Demirboğa'nın evde olduğu sırada, salonda kanepede uyuyan babasını, mutfaktan aldığı bıçakla defalarca bıçakladı. Süleyman Demirboğa, karnına isabet eden bıçak darbeleriyle yaralandı. Yatak odasından çığlık seslerini duyarak salona gelen Gülçin Demirboğa, kocasını kanlar içinde görünce, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Adresteki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alınan Süleyman Demirboğa, polise verdiği ifadesinde oğlunun şizofreni hastası olduğunu ve şikayetçi olmadığını söyledi. Durumu ağır olan Demirboğa, tedaviye alındığı yoğun bakım ünitesinde 3 gün sonra hayatını kaybetti.

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DOĞUM GÜNÜNDE BABASINI ÖLDÜRDÜ

Olay sonrası gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkemede tutuklanan Yakup Demirboğa'nın, cinayeti işlediği gün doğum günü olduğu öğrenildi. Demirboğa, emniyette verdiği ifadesinde, "Annemle, babam tarladan gelmişti. Babam oturma odasında, annem de yatak odasında uyuyordu. Bir anda mutfağa koşarak bıçağı aldım ve babamı bıçakladım. 4 yıldır tedavi görüyorum. Ruh sağlığım bozuk. Babamı başka kadınlarla yatarken gördüğümü sanıp, onu defalarca bıçakladım. Pişmanım" dedi.