Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Oğlunu aylar sonra canlı yayında gördü | Son dakika haberleri

        Oğlunu aylar sonra canlı yayında gördü

        Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programında bugün bir ilişki dramı yaşandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.09.2025 - 21:12 Güncelleme: 03.09.2025 - 21:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Oğlunu aylar sonra canlı yayında gördü
        ABONE OL
        ABONE OL

        20 yaşındaki Elife, evden kaçtığını, Sabri isimli kişiyle dini nikahla birlikte yaşadıklarını ve bir çocuklarının olduğunu söyledi.

        Elife, bu evde şiddet gördüğünü ifade etti. Ayrıca oğlunu, çocuğunun babası Sabri’nin kendisine göstermediğini dile getirdi. Bugün, Sabri ve Elife canlı yayında yüzleşti. İkili, birbirlerinin kirli çamaşırlarını ortaya döktü.

        CANLI YAYINDA DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI

        Didem Arslan Yılmaz, çocuğun babası Sabri’den Elife için oğlunun bir fotoğrafını ekibiyle paylaşmasını istedi. Gelen fotoğrafı Didem Arslan Yılmaz stüdyoya yansıtınca, Elife gözyaşlarına boğuldu. Şimdi herkes, masum çocuğun kaderinin ne olacağını merak ediyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Putin: Zelenskiy Moskova'ya gelirse görüşürüm
        Putin: Zelenskiy Moskova'ya gelirse görüşürüm
        Halk otobüsü şoförünü camdan uzanıp bıçakladı!
        Halk otobüsü şoförünü camdan uzanıp bıçakladı!
        İspanya Bisiklet Turu’nda Filistin protestoları
        İspanya Bisiklet Turu’nda Filistin protestoları
        Topçular Kulübü'nün 6. bölümü yayında!
        Topçular Kulübü'nün 6. bölümü yayında!
        3 Eylül 2025: Bugün ne oldu?
        3 Eylül 2025: Bugün ne oldu?
        "Trump öldü mü?" dedikodusu sona erdi
        "Trump öldü mü?" dedikodusu sona erdi
        Türkiye’nin en büyük cemevi 29 Ekim'de açılacak
        Türkiye’nin en büyük cemevi 29 Ekim'de açılacak
        Ayı Okan'ın MR'ına Japon ilgisi
        Ayı Okan'ın MR'ına Japon ilgisi
        Muska 500, dua 300 lira
        Muska 500, dua 300 lira
        Kuzey Kore lideri Kim'den bir ilk
        Kuzey Kore lideri Kim'den bir ilk
        Tiananmen Meydanı'nda askeri geçit töreni
        Tiananmen Meydanı'nda askeri geçit töreni
        "Boşanamıyorum"
        "Boşanamıyorum"
        Ağustos enflasyonu açıklandı
        Ağustos enflasyonu açıklandı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        En çok açık veren 3. lig
        En çok açık veren 3. lig
        "Fenerbahçe'nin 4 adayı var"
        "Fenerbahçe'nin 4 adayı var"
        Bu kez yalanlama yok
        Bu kez yalanlama yok
        Avrupa'nın hassas zırhı: Kritik mineraller
        Avrupa'nın hassas zırhı: Kritik mineraller
        Habertürk Anasayfa