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Oğlum oyuncuları ve konusu! Show TV Oğlum dizisi konusu nedir ve hikayesi gerçek olayı mı anlatıyor? Oğlum oyuncuları kim?

Oğlum dizisi oyuncuları ve konusu! Show TV Oğlum dizisi neyi anlatıyor, gerçek hikaye mi?

Diziseverler tarafından merakla takip edilen Oğlum dizisi geçtiğimiz hafta ekrana gelen ilk bölümüyle yayın hayatına başladı. Oğlum dizisi konusu ve oyuncuları günlerdir sosyal medyanın en çok konuşulan konuların başında yer alıyor. Her hafta Çarşamba akşamları Show TV'de seyirci karşısına çıkan Oğlum dizisi araştırılıyor.

16.02.2022 - 17:24 | Güncelleme: TELEVİZYON

  • İlk bölümüyle izleyenleri ekrana kilitleyen yeni dizi Oğlum sosyal medyada konuşuluyor.  İlgi çekici konusuyla dikkatleri üzerine çeken Oğlum dizisinin yapımcılığını Ay Yapım üstleniyor. Yönetmen koltuğunda Gökçen Usta'nın oturduğu Oğlum dizisinin proje ve senaryo tasarımı Ahmet Katıksız'a ait. İki küçük çoğucu merkezine alan Oğlum dizisinin senaryosu da Hürer Ebeoğlu ve Sevgi Yılmaz tarafından kaleme alınıyor. İşte Oğlum dizisi konusu, oyuncuları ve karakterleri

  • Canan Ergüder

    DEMET (CANAN ERGÜDER) 

    Demet hem fiziksel olarak hem de enerjisiyle girdiği her ortamda dikkat çeken güzel bir pedagogtur. Çocuklarla kurduğu iyi ilişkiler ve sabırlı tutumu onun mesleğinde oldukça başarılı olmasını sağlar. Onun için dünyada suça sürüklenmiş bir çocuğu kazanmaktan daha önemli bir şey yoktur. Bu yüzden mesleğinin ilk yıllarından beri çocuklarla çalışır.

  • Feyyaz Duman

    TUĞRUL (FEYYAZ DUMAN) 

    Tuğrul hayatının bütün merkezinde kendisi olan bencil bir adamdır. Dış görünüşüne oldukça önem verir fiziksel olarak son derece bakımlıdır ve jilet gibi giyinir. Onun için önemli biri olmak ve güçlü olmak her şeyden önemlidir bu yüzden işini ve kariyerini hayatının merkezine koyar. Bu motivasyonu sebebiyle Tuğrul, karısını görmezden gelen bir eş, çocuğunu ihmal eden bir babadır. 

  • Kubilay Aka

    BULUT (KUBİLAY AKA) 

    Bulut kasabanın ağır abisi diyebileceğimiz bir tiptir, geçmişinde babasız büyümesi ve annesinin küçük yerin hafif kadını olması nedeniyle sert bir mizaca bürünmüştür. Sabit fikirli ve ısrarcıdır. Hayatı geldiği gibi yaşar ve değiştirmek için herhangi bir çabaya girmez. Ablası Zeynep’e oldukça düşkündür. Babası tarafından terk edilmesi ve annesinin tutumları yüzünden aile kavramına inanmaz ve aile kurmak istemez. 

  • Metehan Parıltı

    EFE (METEHAN PARILTI) 

    Zeynep ile Tuğrul’un oğludur. Babası Tuğrul’la arası hiç yoktur. Annesi Zeynep dışarıdan ilgili bir anne gibi görünse de çocuğunu ihmal etmektedir. İçine kapanık ve sessiz bir çocuktur. Bütün gününü bilgisayar oyunu oynamakla geçirmektedir. Hiç arkadaşı yoktur.

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