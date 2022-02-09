Oğlum dizisi oyuncularından Feyyaz Duman kimdir?

Show TV'nin Ay Yapım imzalı yeni dizisi Oğlum'un oyuncuları diziseverler tarafından araştırılıyor. Senaryosu Hürer Ebeoğlu ve Sevgi Yılmaz tarafından kaleme alınan Oğlum dizisinin oyuncu kadrosunda yer alan isimlerden biri de Feyyaz Duman oldu. Feyyaz Duman'ın hayatı, yaşı, memleketi ve bu zamana kadar rol aldığı diiler ve filmler merak konusu oldu. İşte Feyyaz Dumnan'ın bitografisi hakkında merak edilenler...

FEYYAZ DUMAN KİMDİR?

Feyyaz Duman, 1982 yılında Mardin’de doğmuştur. Eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuarı Halk Dansları Bölümü’nde tamamladıktan sonra New York’ta oyunculuk eğitimi almıştır. New York'ta 5 yıl kaldıktan sonra Türkiye'ye döndü. Annemin Şarkısı adlı filmle 51. Uluslararası Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi erkek oyuncu ödülünü aldı. Ayrıca Feyyaz Duman Antalya Film Festivali'ne iki film ile katılan tek erkek oyuncudur.

2016 yılında rol aldığı İçerde dizisi ile ilk kez televizyonda yer alan Feyyaz Duman Kadın, Baraj dizilerinde rol almıştır. Yalancılar ve Mumları dizisinde, Yakup karakterine hayat vermektedir.

FEYYAZ DUMAN DİZİLERİ VE FİLMLERİ

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