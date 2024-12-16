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        Haberler Bilgi Gündem ÖGG sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 112. Temel Eğitim ve 88. ÖGG sonucu sorgulama ekranı

        ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak?

        Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen 112. Temel Eğitim ve 88. Yenileme Özel Güvenlik Görevlisi sınavı sonrası adayların gözü sonuç açıklama takvimine çevrildi. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından düzenlenen sınavın ardından hem soru ve cevapların hem de sonuçların ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. Türkiye genelinde binlerce adayın katıldığı sınavın sonuçları için bekleyiş sürerken, resmi açıklamalar yakından takip ediliyor. ÖGG sınavına katılan adaylar, sonuçların açıklanmasıyla yeni bir kariyer adımını atmayı hedefliyor. Peki, ÖGG sınav sonuçları ne zaman duyurulacak? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.12.2024 - 18:34 Güncelleme: 16.12.2024 - 18:34
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        • 1

          Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) adayları, 15 Aralık 2024 Pazar günü yapılan 112. Temel Eğitim ve 88. Yenileme Sınavı’nın sonuçları için heyecanla bekliyor. Emniyet Genel Müdürlüğü’nün organize ettiği sınava katılanlar, bir yandan soru ve cevapların açıklanmasını bir yandan da sonuç tarihinin netleşmesini sabırsızlıkla takip ediyor. Sınavın tamamlanmasıyla birlikte, ÖGG adayları sonuçların açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı. İşte ÖGG sınav sonuçları ne zaman belli olacak? İşte güncel bilgiler...

        • 2

          ÖGG SINAV SORULARI CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

          112. dönem ÖGG soruları ve cevap anahtarları, 17 Aralık 2024 tarihinde erişime açılacak. Adaylar yazılı sınav sorularına 18-20 Aralık tarihleri arasında itiraz edebilecek. Yazılı sınav sorularına itiraz sonuçları ise 27 Aralık 2024 tarihinde açıklanacak.

        • 3

          ÖGG SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          ÖGG sınavı sonuçları, 3 Ocak 2025 tarihinde açıklanacak. Adaylar yazılı sınav sonucuna 06-08 Ocak 2025 tarihleri aralığında itiraz edebilecek. Yazılı sınav itiraz sonuçları ise 10 Ocak 2025 tarihinde açıklanacak.

          112. DÖNEM ÖGG KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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