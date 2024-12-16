Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) adayları, 15 Aralık 2024 Pazar günü yapılan 112. Temel Eğitim ve 88. Yenileme Sınavı’nın sonuçları için heyecanla bekliyor. Emniyet Genel Müdürlüğü’nün organize ettiği sınava katılanlar, bir yandan soru ve cevapların açıklanmasını bir yandan da sonuç tarihinin netleşmesini sabırsızlıkla takip ediyor. Sınavın tamamlanmasıyla birlikte, ÖGG adayları sonuçların açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı. İşte ÖGG sınav sonuçları ne zaman belli olacak? İşte güncel bilgiler...