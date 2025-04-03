ÖGG sınavı ne zaman? Özel Güvenlik Görevlisi ÖGG sınav giriş belgesi yayımlandı mı?
Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleşen 2025 Özel Güvenlik (ÖGG) Temel Eğitim ve Yenileme Eğitim sınavı tarihi belli oldu. Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınavı, özel güvenlik görevlisi olarak çalışmak isteyen bireylerin girmesi gereken bir sınavdır. Peki, 114. ÖGG sınavı ne zaman?
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ÖGG sınav tarihi belli oldu. Sınav sonuçlarının 2 Mayıs’ta açıklanacağı Özel Güvenlik Sınavı Nisan ayında yapılacak.
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ÖGG SINAVI NE ZAMAN?
Özel Güvenlik 114. Temel Eğitim ve 90. Yenileme Eğitimi Sınavı, 12 Nisan 2025 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınav sonuçları ise 2 Mayıs 2025 tarihinde açıklanacak.
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Sınava katılan adaylar 16-18 Nisan tarihleri arasında sınav sorularına itiraz edebilecek. Ardından 25 Nisan'da ise itiraz sonuçları açıklanacak.
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