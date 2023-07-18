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        ÖGG sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte 2023 ÖGG sınav sonuçları ekranı

        ÖGG sınav sonuçları sorgulama ekranı, özel güvenlik görevlisi olmak amacıyla 24 Haziran'da sınava katılım sağlayan vatandaşların gündeminde yer alıyor. Özel Güvenlik Görevlisi 103. ÖGG sonuçları 18 Temmuz Salı günü açıklanıyor. Özel Güvenlik 103. Temel Eğitim ve 79. Yenileme Eğitimi Sınavı ÖGG sonuçları adayların T.C. kimlik numaraları ile sorgulanılacak. İşte 2023 ÖGG sınav sonuçları sorgulama ekranı...

        Habertürk
        Giriş: 18.07.2023 - 17:30
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        • 1

          ÖGG sınav sonuçları sorgulama ekranı araştırmaları hız kazandı. Özel Güvenlik 103. Temel Eğitim ve 79. Yenileme Eğitimi Sınavı, 24 Haziran'da Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından düzenlendi. ÖGG sınav sonuçları 18 Temmuz Salı günü EGM'nin resmi internet sitesi www.egm.gov.tr üzerinden yayınlanacak. İşte 2023 Özel Güvenlik Görevlisi 103. ÖGG sonuçları sorgulama ekranı...

        • 2

          ÖGG SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          EGM tarafından paylaşılan kılavuza göre ÖGG sınav sonuçları 18 Temmuz tarihinde ilan edilecek.

        • 3

          ÖGG SINAV SONUÇLARI SORGULAMASI NASIL YAPILACAK?

          Özel Güvenlik 103. Temel Eğitim ve 79. Yenileme Eğitimi Sınavı sonuçları Emniyet Genel Müdürlüğü'nün internet sitesi "www.egm.gov.tr/ozelguvenlik" üzerinden ilan edilecek.

          Özel güvenlik sınav sonuçlarını görüntülemek için adayların TC Kimlik No ile sorgulama yapması gerekiyor.

        • 4

          ÖGG SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

          Güvenlik sınav sonucu linkine tıklayan güvenlik görevlisi adayları, sonra “Temel Eğitim Sınav Sonucu” sayfasına yönlendirilerek bireysel sonuçlarını görüntüleyebilecek.

          ÖGG SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.

        • 5

          ÖGG SINAV TAKVİMİ

          25/06-12/07/2023 Uygulamalı atış sınavının yapılacağı tarih aralığıdır.

          04/07/2023 Sınav sorularının ve cevap anahtarlarının yayınlanmasının planlandığı tarihtir.

          05-07/07/2023 Adayların yazılı sınav sorularına itiraz etme ve itiraz ücretini yatıracağı tarih aralığıdır.12/07/2023 Yazılı sınav sorularına itiraz sonuçlarının açıklanacağı tarihtir.

        • 6

          18/07/2023 Sınav sonuçlarının açıklanmasının planlandığı tarihtir.

          19-21/07/2023 Adayların yazılı sınav sonucuna itiraz etme ve itiraz ücretini yatıracağı tarih aralığıdır.

          25/07/2023 Yazılı sınav itiraz sonuçlarının açıklanmasının planlandığı tarihtir.

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