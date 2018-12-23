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ÖGG sınav sonuçları açıklandı! ÖGG 2019 sınav takvimi! EGM sorgulama ekranı

ÖGG sınav sonuçları açıklandı! 2 Aralık 2018 tarihinde gerçekleştirilen ÖGG 79. temel eğitimi sınav sonuçları, EGM Özel Güvenlik Daire Başkanlığı tarafından açıklandı. İşte, Özel Güvenlik Görevlisi 2019 sınav takvimi ve sınav sonuçları sorgulama ekranı...

23.12.2018 - 11:39 | Güncelleme: Gündem
ÖGG 2019 sınav takvimi

ÖGG 2019 sınav takvimi duyuruldu.  Geçtiğimiz günlerde ise Özel Güvenlik Görevlisi 79. temel eğitim sınav sonuçları Emniyet Genel Müdürlüğü resmi sayfasından yapılan duyuru ile açıklandı. Adaylar ÖGG sınav takvimini ve sınav sonuçlarını aşağıdaki bağlantılarımızdan öğrenebilecek. İşte haberin detayları...

ÖGG SINAV SONUÇLARI SORGULAMA!

ÖGG 79. temel eğitimi sınav sonuçları Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Daire Başkanlığı'nın resmi sitesinden duyuruldu. 

ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ SONUÇLARI SORGULAYIN

ÖGG 2019 SINAV TAKVİMİ

S.N. SINAVIN ADI SINAV TARİHİ EĞİTİM BİTİŞ TARİHİ AÇIKLAMA
1 ÖZEL GÜVENLİK 80. TEMEL EĞİTİM VE
56.YENİLEME EĞİTİMİ SINAVI 		 17 Şubat 2019 Pazar 11 Ocak 2019 Cuma  
2 ÖZEL GÜVENLİK 81. TEMEL EĞİTİM VE
57.YENİLEME EĞİTİMİ SINAVI		 21 Nisan 2019 Pazar 15 Mart 2019 Cuma  
3 ÖZEL GÜVENLİK 82. TEMEL EĞİTİM VE
58.YENİLEME EĞİTİMİ SINAVI		 23 Haziran 2019 Pazar 17 Mayıs 2019 Cuma  
4 ÖZEL GÜVENLİK 83. TEMEL EĞİTİM VE
59.YENİLEME EĞİTİMİ SINAVI		 25 Ağustos 2019 Pazar 19 Temmuz 2019 Cuma  
5 ÖZEL GÜVENLİK 84. TEMEL EĞİTİM VE
60.YENİLEME EĞİTİMİ SINAVI		 20 Ekim 2019 Pazar 13 Eylül 2019 Cuma  
5 ÖZEL GÜVENLİK 85. TEMEL EĞİTİM VE
61.YENİLEME EĞİTİMİ SINAVI 		 08 Aralık 2019 Pazar 01 Kasım 2019 Cuma  
11 B SINIFI ATEŞLEYİCİ YETERLİLİK SINAVI 17 Mart 2019 Pazar    
12 C SINIFI ATEŞLEYİCİ YETERLİLİK SINAVI 28 Temmuz 2019 Pazar    
13 A SINIFI ATEŞLEYİCİ YETERLİLİK SINAVI 15 Eylül 2019 Pazar    
14 SİLAH TAMİR YERİ AÇMA SINAVI 10 Kasım 2019 Pazar    
15 ÖZEL GÜVENLİK GÖREV KÖPEĞİ VE İDARECİSİ SINAVI 30 Nisan 2019 Salı    
16 ÖZEL GÜVENLİK GÖREV ATI VE İDARECİSİ SINAVI Mayıs/Haziran 2019   YETERİ SAYISIDA 
BAŞVURUSU OLMASI
HALİNDE SINAV 
YAPILACAKTIR

 

ÖZEL GÜVENLİK 79. TEMEL EĞİTİM YAZILI SINAV SORULARI

ÖZEL GÜVENLİK 79. TEMEL EĞİTİMİ YAZILI SINAV SORULARI (A KİTAPÇIĞI) İÇİN TIKLAYINIZ

ÖZEL GÜVENLİK 79. TEMEL EĞİTİMİ YAZILI SINAV SORULARI (B KİTAPÇIĞI) İÇİN TIKLAYINIZ

ÖZEL GÜVENLİK 55. YENİLEME EĞİTİMİ YAZILI SINAV SORULARI (A KİTAPÇIĞI) İÇİN TIKLAYINIZ

ÖZEL GÜVENLİK 55. YENİLEME EĞİTİMİ YAZILI SINAV SORULARI (B KİTAPÇIĞI) İÇİN TIKLAYINIZ

ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ OLMA ŞARTLARI NELERDİR?

Özel güvenlik görevlisi olabilmek için, Özel Güvenlik Eğitim Kurumunda aşağıda detayları yazılı eğitim programına iştirak etmeniz ve sonrasında Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yılda 5 veya 6 kez düzenlenen ÖGG sınavına girmeniz gereklidir. Bu sınavlardan 60 puan alarak sertifika almaya hak kazanmış olacaksınız. Kazanamadığınız takdirde birbirini takip eden 4 sınava,  sınav harcınızı ödeyerek girme hakkına sahipsiniz.  4 sınavın sonunda sınavı geçemeyenler, yeniden kayıt yaptıracak ve bütün işlemleri yenileyeceklerdir.

-Özel güvenlik görevlisi olabilmek için sabıka kaydınızın temiz olması gerekir.

-Silahlı girebilmek için 21 yaşını doldurmuş olmak ve en az lise mezunu olmak şartı aranmaktadır.

-Silahsız müracaat için 8 yıllık İlköğretim veya Ortaokul mezunu ve 18 yaşını doldurmuş olmak gereklidir.,

ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİNİN YETKİLERİ
 
5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun çerçevesinde özel güvenlik görevlilerinin yetkileri şunlardır:

a) Koruma ve güvenliğini sağladıkları alanlara girmek isteyenleri duyarlı kapıdan geçirme, bu kişilerin üstlerini dedektörle arama, eşyaları X-ray cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirme.

b) Toplantı, konser, spor müsabakası, sahne gösterileri ve benzeri etkinlikler ile cenaze ve düğün törenlerinde kimlik sorma, duyarlı kapıdan geçirme, bu kişilerin üstlerini dedektörle arama, eşyaları X-ray cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirme.

c) (Değişik:08.02.2008/26781-5728/544.md.) Ceza Muhakemesi Kanununun 90 ıncı maddesine göre yakalama.

d) (Değişik:08.02.2008/26781-5728/544.md.) Görev alanında, haklarında yakalama emri veya mahkûmiyet kararı bulunan kişileri yakalama ve arama.

e) Yangın, deprem gibi tabiî afet durumlarında ve imdat istenmesi halinde görev alanındaki işyeri ve konutlara girme.

f) Hava meydanı, liman, gar, istasyon ve terminal gibi toplu ulaşım tesislerinde kimlik sorma, duyarlı kapıdan geçirme, bu kişilerin üstlerini dedektörle arama, eşyaları X-ray cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirme.

g) Genel kolluk kuvvetlerine derhal bildirmek şartıyla, aramalar sırasında suç teşkil eden veya delil olabilecek ya da suç teşkil etmemekle birlikte tehlike doğurabilecek eşyayı emanete alma.

h) Terk edilmiş ve bulunmuş eşyayı emanete alma.

ı) Kişinin vücudu veya sağlığı bakımından mevcut bir tehlikeden korunması amacıyla yakalama.

j) (Değişik:08.02.2008/26781-5728/544.md.) Olay yerini ve delilleri koruma, bu amaçla Ceza Muhakemesi Kanununun 168 inci maddesine göre yakalama.

k) (Değişik:08.02.2008/26781-5728/544.md.) Türk Medeni Kanununun 981 inci maddesine, Borçlar Kanununun 52 nci maddesine, Türk Ceza Kanununun 24 ve 25 inci maddelerine göre zor kullanma
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