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ÖGG 2019 sınav takvimi duyuruldu. Geçtiğimiz günlerde ise Özel Güvenlik Görevlisi 79. temel eğitim sınav sonuçları Emniyet Genel Müdürlüğü resmi sayfasından yapılan duyuru ile açıklandı. Adaylar ÖGG sınav takvimini ve sınav sonuçlarını aşağıdaki bağlantılarımızdan öğrenebilecek. İşte haberin detayları...
ÖGG SINAV SONUÇLARI SORGULAMA!
ÖGG 79. temel eğitimi sınav sonuçları Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Daire Başkanlığı'nın resmi sitesinden duyuruldu.
ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ SONUÇLARI SORGULAYIN
ÖGG 2019 SINAV TAKVİMİ
|S.N.
|SINAVIN ADI
|SINAV TARİHİ
|EĞİTİM BİTİŞ TARİHİ
|AÇIKLAMA
|1
|ÖZEL GÜVENLİK 80. TEMEL EĞİTİM VE
56.YENİLEME EĞİTİMİ SINAVI
|17 Şubat 2019 Pazar
|11 Ocak 2019 Cuma
|2
|ÖZEL GÜVENLİK 81. TEMEL EĞİTİM VE
57.YENİLEME EĞİTİMİ SINAVI
|21 Nisan 2019 Pazar
|15 Mart 2019 Cuma
|3
|ÖZEL GÜVENLİK 82. TEMEL EĞİTİM VE
58.YENİLEME EĞİTİMİ SINAVI
|23 Haziran 2019 Pazar
|17 Mayıs 2019 Cuma
|4
|ÖZEL GÜVENLİK 83. TEMEL EĞİTİM VE
59.YENİLEME EĞİTİMİ SINAVI
|25 Ağustos 2019 Pazar
|19 Temmuz 2019 Cuma
|5
|ÖZEL GÜVENLİK 84. TEMEL EĞİTİM VE
60.YENİLEME EĞİTİMİ SINAVI
|20 Ekim 2019 Pazar
|13 Eylül 2019 Cuma
|5
|ÖZEL GÜVENLİK 85. TEMEL EĞİTİM VE
61.YENİLEME EĞİTİMİ SINAVI
|08 Aralık 2019 Pazar
|01 Kasım 2019 Cuma
|11
|B SINIFI ATEŞLEYİCİ YETERLİLİK SINAVI
|17 Mart 2019 Pazar
|12
|C SINIFI ATEŞLEYİCİ YETERLİLİK SINAVI
|28 Temmuz 2019 Pazar
|13
|A SINIFI ATEŞLEYİCİ YETERLİLİK SINAVI
|15 Eylül 2019 Pazar
|14
|SİLAH TAMİR YERİ AÇMA SINAVI
|10 Kasım 2019 Pazar
|15
|ÖZEL GÜVENLİK GÖREV KÖPEĞİ VE İDARECİSİ SINAVI
|30 Nisan 2019 Salı
|16
|ÖZEL GÜVENLİK GÖREV ATI VE İDARECİSİ SINAVI
|Mayıs/Haziran 2019
|YETERİ SAYISIDA
BAŞVURUSU OLMASI
HALİNDE SINAV
YAPILACAKTIR
ÖZEL GÜVENLİK 79. TEMEL EĞİTİM YAZILI SINAV SORULARI
ÖZEL GÜVENLİK 79. TEMEL EĞİTİMİ YAZILI SINAV SORULARI (A KİTAPÇIĞI) İÇİN TIKLAYINIZ
ÖZEL GÜVENLİK 79. TEMEL EĞİTİMİ YAZILI SINAV SORULARI (B KİTAPÇIĞI) İÇİN TIKLAYINIZ
ÖZEL GÜVENLİK 55. YENİLEME EĞİTİMİ YAZILI SINAV SORULARI (A KİTAPÇIĞI) İÇİN TIKLAYINIZ
ÖZEL GÜVENLİK 55. YENİLEME EĞİTİMİ YAZILI SINAV SORULARI (B KİTAPÇIĞI) İÇİN TIKLAYINIZ
ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ OLMA ŞARTLARI NELERDİR?
Özel güvenlik görevlisi olabilmek için, Özel Güvenlik Eğitim Kurumunda aşağıda detayları yazılı eğitim programına iştirak etmeniz ve sonrasında Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yılda 5 veya 6 kez düzenlenen ÖGG sınavına girmeniz gereklidir. Bu sınavlardan 60 puan alarak sertifika almaya hak kazanmış olacaksınız. Kazanamadığınız takdirde birbirini takip eden 4 sınava, sınav harcınızı ödeyerek girme hakkına sahipsiniz. 4 sınavın sonunda sınavı geçemeyenler, yeniden kayıt yaptıracak ve bütün işlemleri yenileyeceklerdir.
-Özel güvenlik görevlisi olabilmek için sabıka kaydınızın temiz olması gerekir.
-Silahlı girebilmek için 21 yaşını doldurmuş olmak ve en az lise mezunu olmak şartı aranmaktadır.
-Silahsız müracaat için 8 yıllık İlköğretim veya Ortaokul mezunu ve 18 yaşını doldurmuş olmak gereklidir.,
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