Öfkeli genç dehşet saçtı: Annesi ve kardeşini vurdu

DHA

Erzurum'da, Mustafa Ağdaş (22), tartıştığı annesi Esragül Aciçimen (39) ile araya giren kardeşi Y. Ağdaş'ı (14) tüfekle vurdu. Olayda çocuk hayatını kaybetti, annenin durumu ağır.

Olay, 18 Şubat Cuma günü saat 21.00 sıralarında Palandöken ilçesi, Müftü Solakzade Mahallesi'nde bir apartmanın 1'inci katında meydana geldi.

İddiaya göre, Mustafa Ağdaş, annesi Esragül Aciçimen ile tartışmaya başladı. Mustafa Ağdaş, eline aldığı av tüfeğini annesine doğrulttu. Bu sırada odadaki kardeşi Y. Ağdaş, annesinin önüne geçti.

ARAYA GİREN ÇOCUK KURTARILAMADI

Anne ile oğlu ateşlenen tüfekten çıkan saçmalarla ağır yaralandı. İhbarla gelen sağlık ekipleri, anne ile oğlunu Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Y. Ağdaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bir süre önce eşinden ayrılan anne Esragül Aciçimen'in ise hayati tehlikesi sürüyor.

Zanlı Mustafa Ağdaş ile hayatını kaybeden kardeşi Y. Ağdaş (sağda)

Kardeşi ve annesini vurduktan sonra polise teslim olan Mustafa Ağdaş, ilk ifadesinde olayın kaza ile olduğunu söylediği belirtildi. Bu arada Y. Ağdaş'ın cenazesi, öğle vakti kılınacak namazın ardından toprağa verilecek.