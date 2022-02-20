Öfkeli genç tüfekle dehşet saçtı: Kardeşi öldü, annenin durumu ağır
Erzurum'da, tartıştığı annesi Esragül Aciçimen'e (39) tüfekle ateş açan Mustafa Ağdaş, araya giren kardeşi 14 yaşındaki Y. Ağdaş'ı da vurdu. Hastaneye kaldırılan Y. Ağdaş hayatını kaybederken, bir süre önce eşinden ayrılan annenin hayati tehlikesi sürüyor
Öfkeli genç dehşet saçtı: Annesi ve kardeşini vurdu
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DHA
Erzurum'da, Mustafa Ağdaş (22), tartıştığı annesi Esragül Aciçimen (39) ile araya giren kardeşi Y. Ağdaş'ı (14) tüfekle vurdu. Olayda çocuk hayatını kaybetti, annenin durumu ağır.
Olay, 18 Şubat Cuma günü saat 21.00 sıralarında Palandöken ilçesi, Müftü Solakzade Mahallesi'nde bir apartmanın 1'inci katında meydana geldi.
İddiaya göre, Mustafa Ağdaş, annesi Esragül Aciçimen ile tartışmaya başladı. Mustafa Ağdaş, eline aldığı av tüfeğini annesine doğrulttu. Bu sırada odadaki kardeşi Y. Ağdaş, annesinin önüne geçti.
ARAYA GİREN ÇOCUK KURTARILAMADI
Anne ile oğlu ateşlenen tüfekten çıkan saçmalarla ağır yaralandı. İhbarla gelen sağlık ekipleri, anne ile oğlunu Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Y. Ağdaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bir süre önce eşinden ayrılan anne Esragül Aciçimen'in ise hayati tehlikesi sürüyor.
Kardeşi ve annesini vurduktan sonra polise teslim olan Mustafa Ağdaş, ilk ifadesinde olayın kaza ile olduğunu söylediği belirtildi. Bu arada Y. Ağdaş'ın cenazesi, öğle vakti kılınacak namazın ardından toprağa verilecek.
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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