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        Haberler Gündem Güncel Şırnak’ın Uludere ilçesinde gelinle damada 2 milyon lira takıldı - Öne Çıkan Haberler

        Gelinle damada 2 milyon lira takıldı

        Şırnak'ın Uludere ilçesinde dünya evine giren Semih ve Jiyan Altürk'e 2 milyon lirayı bulan altın ve para takıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.04.2024 - 18:31 Güncelleme: 12.04.2024 - 19:21
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          Şırnak’ın Uludere ilçesinde Goyan aşiretine mensup Semih Altürk (24) ile Jiyan Altürk (22), dünyaevine girdi. Yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı, 2 gün 2 gece süren düğünde gelinle damada 2 milyon liralık altın ve para takıldı.

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          Uludere ilçesinde yaşayan Goyan aşiretine mensup Semih ve Jiyan Altürk, 2 gün 2 gece süren düğünle evlendi.

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          Yöresel kıyafetleriyle düğüne katılanların oluşturduğu halaylar zinciri, meşaleler ve kültürel öğeler dron ile havadan görüntülendi.

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          Düğünde Gelin Jiyan'a 1,5 milyon lira değerinde altın, Damat Semih’e de 550 bin lira takıldı.

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          Açık alanda yapılan düğünde yağmur yağınca yakınlardaki kapalı halı sahaya geçildi.

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          Düğüne bölgedeki aşiret liderleri, siyasi parti temsilcileri, kanaat önderleri ile beraber yaklaşık 5 bin kişi katıldı.

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          Damat Semih Altürk, yağışa rağmen düğünün güzel geçtiğini belirterek katılanlara teşekkür etti.

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