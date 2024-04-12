Gelinle damada 2 milyon lira takıldı
Şırnak'ın Uludere ilçesinde dünya evine giren Semih ve Jiyan Altürk'e 2 milyon lirayı bulan altın ve para takıldı
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Şırnak’ın Uludere ilçesinde Goyan aşiretine mensup Semih Altürk (24) ile Jiyan Altürk (22), dünyaevine girdi. Yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı, 2 gün 2 gece süren düğünde gelinle damada 2 milyon liralık altın ve para takıldı.
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Uludere ilçesinde yaşayan Goyan aşiretine mensup Semih ve Jiyan Altürk, 2 gün 2 gece süren düğünle evlendi.
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Yöresel kıyafetleriyle düğüne katılanların oluşturduğu halaylar zinciri, meşaleler ve kültürel öğeler dron ile havadan görüntülendi.
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Düğünde Gelin Jiyan'a 1,5 milyon lira değerinde altın, Damat Semih’e de 550 bin lira takıldı.
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Açık alanda yapılan düğünde yağmur yağınca yakınlardaki kapalı halı sahaya geçildi.
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Düğüne bölgedeki aşiret liderleri, siyasi parti temsilcileri, kanaat önderleri ile beraber yaklaşık 5 bin kişi katıldı.
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Damat Semih Altürk, yağışa rağmen düğünün güzel geçtiğini belirterek katılanlara teşekkür etti.
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