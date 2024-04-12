Eminönü'nde yoğunluk bayramın son gününde de sürdü
İstanbul'da Ramazan Bayramı ve güneşli havayı fırsat bilerek aileleriyle gezmeye çıkan yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Eminönü'ndeki yoğunluk, bayramın üçüncü gününde de devam etti
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Bayramın son gününde dışarı çıkan vatandaşların megakentte en çok ilgi gösterdiği alanların başında tarihi ve turistik bölgeler geldi.
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Kentin en işlek noktalarından biri olan Eminönü'ne gelen yerli ve yabancı turistlerin oluşturduğu kalabalık nedeniyle yaya ve araç trafiği zaman zaman durma noktasına geldi.
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Kalabalık nedeniyle yürümekte güçlük çeken vatandaşlardan bazılarının yol kenarındaki demir korkulukların üzerinden atlayarak yolun karşısına geçtiği görüldü.
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Yaya geçidi olarak da kullanılan Eminönü Yer Altı Çarşısı'nda izdiham nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.
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Yoğunluk sırasında zaman zaman buradaki bazı vatandaşlar arasında tartışma çıktı. Burada iki grup arasında çıkan sözlü tartışma, kısa sürede büyüyerek yumruklu kavgaya dönüştü. Diğer vatandaşların araya girmesiyle sonlandırılan kavga anı ise kameralarca kaydedildi.
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Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.